Emilio Fajardo advierte del peligro del Sevilla C y de Diego, máximo goleador de la categoría

Emilio Fajardo, técnico del Xerez CD, confía en que su equipo enlace la quinta victoria consecutiva ante el Sevilla C, lo que dejaría al filial blanco a doce puntos y acercaría a los azulinos a la segunda plaza que ostenta el Utrera, que descansa este fin de semana. El preparador alicantino asegura que sus jugadores están a tope de moral, pero también ha advertido del peligro del Sevilla C, que cuenta con Diego, el máximo goleador de la categoría.

-Emilio, a meter la quinta

-Ojalá sea así. El equipo ahora mismo tiene una confianza enorme y al igual que cuando vino la racha negativa la afrontamos con positividad de pensar que esto es un juego y que lo más importante es creer y dar el máximo, ahora lo mismo. Es verdad que los ánimos están por todo lo alto, estamos en un gran momento, pero hay que tener los pies en el suelo. Sabemos que estamos haciendo muchas cosas bien para conseguir victorias, pero si bajamos un ápice de ese nivel seguramente sufriremos.

-¿Que significaría sumar los 6 puntos que restan hasta el parón navideño?

-Sería abrir el escalón con una serie de equipos y también descansa el Utrera y como siempre decimos, hay que aprovechar los descansos de los rivales como hicieron ellos cuando nosotros descansamos. Hay que dar el máximo en estas dos jornadas. Al jugar tantos domingo y miércoles y haber tenido un inicio tan duro todo el mundo está ya deseando que llegue la semana que viene para tener una serie de días de descanso. Y qué mejor manera que con dos victorias consecutivas más y acabando con grandes números la primera vuelta para afrontar la segunda con todas las ganas del mundo.

-Llega un Sevilla C que ha bajado enteros, pero con los filiales ya se sabe...

-Le hemos visto bastantes caras, también tuvo el cambio de entrenador y al principio ha notado el cambio del juvenil al Sevilla C. Es un equipo con una gran riqueza táctica, puede jugar con línea de tres centrales o modificar a cuatro; con tres puntas o con uno, pero al fin y al cabo su idea no cambia y para mí son los reyes de las transiciones, muy rápidos y veloces, que les tienes que finalizar todas las jugadas porque como te equivoques o falles en pases fáciles son muy rápidos y te buscan los espacios. Tienen arriba a Diego, que es el máximo goleador de la categoría que ya ha debutado en el Sevilla Atlético y en la Youth League. Debemos estar vigilantes y sobre todo que no nos encuentren los espacios.

-Contra el Gerena, la segunda parte fue un ida y vuelta. ¿Eso es lo que quiere evitar?

-Son contextos diferentes porque son dos campos completamente distintos. Con el Gerena sabíamos que rápidamente llegas al borde del área en cualquier acción. En Chapín no pasa eso, hay que hacer más cosas. El partido del domingo es más de no perder posesiones en zonas del borde del área de ellos para que no jueguen directo, que no tengan espacios.

-Ha efectuado rotaciones, sobre todo, en el ataque. Pero hay dos jugadores que no rotan: Adri y Colorado. ¿Se plantea darle minutos de descanso?

-Cuando los demás aprieten para quitarles el puesto a Adri y Álex rotaré, pero hay que aprovechar los buenos momentos de la gente. Adri está a un nivel muy bueno, Álex está espectacular, ambos están en un gran momento de confianza y nos dan mucho juego y ritmo de juego. Ahora mismo, a día de hoy, no es el momento.

-¿Llega Migue García?

-Lo veo complicado, arriesgarnos a que una sobrecarga se convierta en rotura y perderlo mes y medio cuando en siete días hay un parón es preferible reservarlo.