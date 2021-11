Rubén Jurado: "Si queremos jugar el 'play-off' hay que ganar en campos como este"

Rubén Jurado fue el gran protagonista de la victoria del Xerez CD, la primera de la temporada fuera de casa, contra el Antoniano. Suyos fueron los dos goles azulinos, el primero "tras una combinación con Migue García, la pone atrás y ahí había que reventarla" y el segundo "un regalito de Borja, que me ve solo y yo estoy donde tienen que estar los delanteros para empujarla", resumía el punta sevillano, que ya suma cuatro goles en el campeonato liguero a uno de Álex Colorado, máximo artillero xerecista.

El delantero azulino estaba "contento" por los dos goles que supusieron el triunfo en el Municipal lebrijano "porque para los delanteros siempre es bueno marcar" y, sobre todo, "por ganar el partido, que era lo más importante" después de una semana complicada con un empate ante el CD Rota y caer en el Nuevo Colombino con el Recreativo de Huelva.

Aunque el Deportivo sigue sexto a un punto del Ciudad de Lucena, quinto, y a dos del Gerena, cuarto, el triunfo en Lebrija supuso la primera victoria a domicilio para un equipo que hasta este domingo sólo había sumado en Pozoblanco. Jurado apunta que "si queremos estar arriba y jugar el 'play-off' de ascenso hay que sumar fuera de casa y más en estos campos que son muy complicados. Hemos hecho lo más importante que era conseguir los tres puntos y a seguir".

Tras colocarse con un cómodo 0-2 gracias a sus dos goles, el Antoniano recortó distancias en una jugada en la que los azulinos pidieron falta previa. Con el 1-2, los locales achucharon y el Deportivo acabó pidiendo la hora por no cerrar antes el encuentro. "Es una cosa que tenemos que mejorar porque con un 0-2 no debemos sufrir tanto, tenemos que ser más contundentes y más serios y acabar el partido con un 0-2, un 0-3 o no sufrir tanto", expresaba Jurado al término del encuentro, aunque matizaba: "Es un campo pequeño, césped artificial, ellos empujan porque están en su casa, pero no podemos darles nada porque los árbitros también se equivocan y a la mínima te pueden empatar y te vas para Jerez con una cara de tonto impresionante. Hay que mejorar en esos detalles".

Se refiere a la jugada que pudo significar el 1-3 si el colegiado ceutí Ahmed Amgait hubiera concedido un penalti por mano de un defensa del Antoniano. En la contra, el Antoniano estuvo a punto de empatar: "Esto es Tercera División, los árbitros sabemos lo que son y de una jugada que podía ser el 1-3 por un penalti clarísimo con la mano nos pueden hacer el 2-2 a los pocos segundos, se nos hubiese quedado cara de tonto", comenta gráficamente.

Con el triunfo, el XCD arreglaba una semana complicada tras la asamblea de abonados en la que el presidente explicó la difícil situación económica de la entidad. Y es que la plantilla sigue sin cobrar la nómina de octubre y en pocos días se acumulará la de noviembre. Jurado explica que "eso es cosa del club, nosotros nos tenemos que dedicar a jugar, competir los domingos y sumar los tres puntos. Los temas económicos son del club, ellos sabrán y se tendrán que arreglar".

En lo deportivo, tampoco fueron bien las cosas empatando con el CD Rota y cayendo con el líder: "Con el Rota fue un partido en el que se encerraron, nuestro campo ya vemos cómo está y con el Recre creo que nos merecimos mucho más, la primera parte fue bastante buena y es verdad que el equipo cuando encajó el gol de ellos psicológicamente bajó bastante. Pero aquí hemos salido a competir y a ganar en un campo muy difícil".

Este fin de semana, de nuevo desplazamiento en esta caso a Las Cabezas para jugar contra el farolillo rojo de la tabla, un Cabecense que ha sumado 5 puntos en 11 encuentros, sólo ganó en la primera jornada ante el Tomares y luego ha acumulado ocho derrotas (seis de ellas seguidas) y dos empates. "Por lo que me han comentado es un campo parecido y creo que el equipo tiene que salir con la misma mentalidad y conceder menos, ser contundentes atrás porque arriba tenemos gente de bastante calidad para hacer gol".

Con el triunfo en Lebrija, el Deportivo sigue la estela de Ciudad de Lucena y Gerena, a uno y dos puntos respectivamente. "Aunque queda mucho", el delantero cree que el Recre "se está mostrando bastante superior" y considera muy complicado darle caza: "Ojalá, pero donde tenemos que estar es entre el segundo y el quinto clasificados".

Por último, agradeció el apoyo de la afición en un desplazamiento corto a Lebrija: "Es increíble, está con nosotros y se nota, jugábamos fuera de casa pero parecía que estábamos en Jerez, había más gente del Xerez CD que del Antoniano. Ojalá siga con nosotros apoyándonos y nosotros seguir sumando victorias", finalizó.