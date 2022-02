El Xerez CD busca la primera victoria del año en Cartaya

El Xerez CD se enfrenta este miércoles en el Luis Rodríguez Salvador (19:30 horas) al Cartaya en el segundo de los tres partidos que los de Emilio Fajardo tienen que recuperar a consecuencia de los aplazamientos por COVID. Tras empatar con el Pozoblanco hace una semana y en el Nuevo Arcángel contra el Córdoba B, los azulinos vuelven a jugar a domicilio antes del duelo del próximo domingo en Chapín contra el Recreativo de Huelva. El último de los aplazados se disputará el próximo miércoles 9 de febrero en Los Barrios.

Una vez cerrado el mercado de invierno, el Deportivo ha sufrido las bajas de Lucas Correa (Cerro Largo), Palacios (Utrera), Juanito (Recreativo), Cancelo (Recreativo), Rubén Jurado (Recreativo) y Laínez, que se marcha a Estados Unidos; y por contra han llegado Ramón García (Poli Ejido), Joseph Luna (Ávila); Cissé Vally (Tomares); Joshua Appiah (Avilés); Daviti (Xerez DFC); y Borja Pimentel (Santa Coloma de Andorra).

El conjunto de Emilio Fajardo tratará de sumar la primera victoria de 2022 tras acumular dos empates consecutivos contra el Pozoblanco en el Pedro S. Garrido y en Córdoba ante el filial que prepara Diego Caro. El objetivo, según indican desde el club, sigue siendo el mismo, clasificarse para la fase de ascenso a Segunda RFEF, aunque ahora la meta es pelear por la segunda plaza que ostenta el Utrera, dado que el primer puesto parece ya otorgado al Recre. Habrá que ver si con los nuevos refuerzos alcanza para que el Deportivo pueda pelear por el objetivo.

David León cumple sanción, Juanca no se ha recuperado y regresa Álex Colorado

Fajardo facilitó la lista de convocados en la que aparece Adri Rodríguez, que no estuvo en Córdoba pese a estar en la lista y que regresa tras no salir al Gerena, aunque habrá que ver si el técnico decide alinearlo de inicio. También entran en la citación cuatro de los seis refuerzos: Ramón García, Daviti, Joseph Luna y Cissé. David León es baja por sanción y Juanca no se ha recuperado de las molestias que arrastra en el abductor. Por contra, entra Álex Colorado tras cumplir sanción en Córdoba.

En cuanto al once inicial, hay varias dudas. La primera, ver por quién se decide Fajardo para ocupar el lateral derecho. Ahí tiene tanto la opción de Pavón como la de Ramón García, que sería su primera titularidad. Si opta por lo primero, Rubén Sánchez y Rodri ocuparían el centro de la defensa; de lo contrario, Pavón sería el titular junto a Rodri o bien Rubén. Además, el técnico tiene que decidir quién suple al sancionado David León y de nuevo tiene dos opciones, bien Iván Gutiérrez bien Daviti. Si Adri regresa al equipo inicial, Colorado y Migue jugarían más adelantados y las bandas serían para Iván Navarro y Joselillo, con Óscar o Borja como hombre más adelantado.

En el Cartaya, Amate recupera a Pepe Cárdenas después de cumplir el partido de sanción y tiene la duda de José Díaz.