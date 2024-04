Xerez CD: tres partidos claves antes de ir a Lucena

Con el derbi en Chapín, el Xerez CD ha salido del ciclo de partidos en los que se tenía que medir a los más fuertes de la categoría y ahora afronta un calendario en teoría más liviano antes de visitar a falta de tres jornadas al Ciudad de Lucena, donde posiblemente se juegue muchas de las opciones de ascenso directo aunque esta semana se ha unido un nuevo equipo a la pelea: un Pozoblanco que ya está a un punto de los aracelitanos y a cuatro de los xerecistas con 18 por disputar.

En efecto, el Deportivo afronta ahora tres partidos claves para llegar a Lucena con ventaja en la clasificación y, si es posible, aumentar los dos puntos de distancia que les separan de los de Rafa Carrillo. El equipo de Checa recibe este domingo (12:30 horas) a La Palma, instalado en una cómoda décima plaza y que este pasado fin de semana venció 2-1 al Córdoba B.

Posteriormente, los xerecistas tendrán una salida complicada a casa del Coria. Los sevillanos están echando toda la carne en el asador en el sprint final en su lucha por la permanencia -se han colocado a dos puntos- atesoran seis semanas sin perder y tres victorias en los últimos cuatro partidos: Ayamonte (2-6), Gerena (1-3) y Espeleño (2-0). En el Guadalquivir pinchó el Ciudad de Lucena hace unas semanas (1-1) y cayeron Xerez DFC, Córdoba B y Bollullos.

El último partido antes de visitar al Ciudad de Lucena será en Chapín contra el Ayamonte, otro equipo que pelea por la salvación y que la semana pasada dio la sorpresa de la jornada al ganar al Lucena (0-2), aunque esta jornada dio un paso atrás cayendo contra el Gerena y está a cinco puntos de la zona de salvación que con 29 marca el Atlético Espeleño.

El Tourmalet

El equipo de José Carlos Romero Checa ha sumado cinco puntos de 15 posibles en las últimas cinco jornadas en las que se ha tenido que medir a equipos de la zona alta y salen con una ventaja mayor con la que entraron con respecto al Ciudad de Lucena. Los xerecistas iniciaron esta serie con muy buen pie ganando al Utrera en el San Juan Bosco, la que era cuarta victoria consecutiva de los jerezanos.

Sin embargo, el Deportivo pinchaba consecutivamente contra Pozoblanco y Puente Genil en dos partidos en los que no sumó aunque dejaron sensaciones diferentes. Ante los pedrocheros, el XCD realizó un gran partido, no estuvo acertado cara a puerta y con uno menos por la expulsión de Armengol también regaló dos goles. En el Polinario, la película fue de terror, el equipo hizo la peor primera parte de la temporada (3-0) y la reacción tras el descanso sólo sirvió para maquillar el resultado (3-2). Los azulinos no pudieron cortar la mala dinámica en casa frente al Bollullos, al que fue incapaz de hacer un gol y se vio al equipo bastante espeso. Y frente al Xerez DFC, nuevo empate que no rompe la racha negativa.

Pese a estos malos números, el Deportivo ha sumado un punto más que el Ciudad de Lucena en este periodo de cinco encuentros y la ventaja ahora es de tres unidades, ya que los aracelitanos, contra todo pronóstico, sólo han ganado un partido y empatado otro y ya siente el aliento del Pozoblanco, que se ha situado a uno de los de Falete y a cuatro de los xerecistas.