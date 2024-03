El abogado del Xerez CD: "Si no estuviésemos seguros, no hubiésemos reclamado ante Hacienda"

El Xerez CD tiene desde hace décadas una importante piedra en su camino, su deuda con Hacienda, cifrada en más de diez millones de euros. Ahora, los servicios jurídicos de la entidad consideran que gran parte de ese montante ha prescrito y han solicitado a la Agencia Tributaria la anulación de casi 9 millones de ese importe.

José Cepero, del Bufete Cepero i Salido, es uno de los letrados de la entidad, confirma la reclamación, explica los motivos, el trabajo que han llevado a cabo para obtener esos resultados y se muestra totalmente convencido del paso que han dado: "Si no estuviésemos seguros, no habríamos dado el paso", sentencia.

El abogado jerezano detalla sobre el proceso que "cuando llegamos al Xerez CD para prestar nuestros servicios profesionales hace ya varios años nos marcamos la que siempre hemos denominado nuestra hoja de ruta, en la que había, entre otros, dos objetivos principales, la regularización tributaria y jurídica de la entidad. La deuda tributaria, por su cuantía, siempre fue para nosotros prioritaria. Dedicamos muchas horas de estudio al análisis de la documentación e información facilitada por Hacienda de cada las liquidaciones, de cada una de las deudas tributarias que existen, que son muchas y de muy diversa cuantía, y llegamos a la conclusión de que aproximadamente unos nueve millones de euros están prescritos y lo están en aplicación de la ley general tributaria".

Una vez llegada a esa conclusión, el siguiente paso que han dado ha sido "solicitar a Hacienda que anule esas liquidaciones que estimamos deben anularse porque ha prescrito el derecho de la Administración a exigir su pago. Ese es uno de los supuestos de prescripción que contempla la ley general a la que me he referido antes. Hemos presentado el escrito y estamos esperando que el expediente se resuelva".

Cepero recuerda que "las prescripciones tributarias siempre hay que analizarlas de cuatro años hacia atrás. Toda aquella deuda que no haya sido reclamada formalmente o se haya llevado a cabo un acto con la Administración Tributaria teniente a su cobro con conocimiento fehaciente del contribuyente durante cuatro años, prescribe. Igual que existe la prescripción para un lado, lo existe para el otro. Igual que a nosotros nos prescriben las reclamaciones o nuestros derechos, igualmente prescriben los derechos de la Administración Tributaria. Los procedimientos están tanto de Hacienda para nosotros como de nosotros para Hacienda".

El abogado xerecista está seguro del paso que han dado y no duda al subrayar: "Este paso no se da de un día para otro, lo hemos dado porque estamos convencidos, con la información que tenemos obtenida de Hacienda, que esa deuda ha prescrito. De tener dudas, no habríamos dado el paso. Insisto, hemos dedicado muchas horas a esta reclamación. No es decir, vamos a pedir la prescripción de los últimos cuatro años, no... Hemos tenido que analizar liquidación por liquidación, y estamos hablado que alguna de ellas son de hace veinte años, para comprobar si los datos son correctos hasta sumar los nueve millones de euros prescritos".