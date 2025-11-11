Así avanzan los tres lesionados del Xerez CD

El Xerez CD comienza a preparar este miércoles el encuentro del próximo domingo frente al Lorca Deportiva, rival que esta semana tiene doble compromiso al recuperar el aplazado de la octava jornada contra el Puente Genil antes de medirse a los azulinos en Chapín (18:00 horas) este 16 de noviembre. El equipo de Diego Galiano afrontará el choque en el mejor momento de la temporada, seis jornadas consecutivas sin perder en las que ha sumado 14 puntos de 18 posibles y pisando, por primera vez este curso, puestos de play-off de ascenso ocupando la tercera plaza empatado a 18 unidades con el Águilas y a sólo tres del líder CD Extremadura.

Diego Galiano está pendiente de la recuperación de tres futbolistas titulares en su esquema defensivo: Chacartegui, Ricky y Josete. El central ilicitano se ha perdido los últimos tres encuentros ligueros. Cayó lesionado en el Nuevo Colombino en la victoria de los xerecistas frente al Recreativo de Huelva y se ha perdido los choques contra Deportiva Minera, Linares Deportivo y La Unión Atlético. El defensa ya está realizando parte del trabajo con el grupo, ha recortado plazos a su lesión y quiere estar listo para el próximo duelo a domicilio en casa del Yeclano, horizonte que se ha marcado para estar totalmente disponible.

Por su parte, tanto Ricky como Chacartegui intentaron entrar en la lista de convocados contra La Unión, pero finalmente Galiano no les vio al cien por cien y el técnico azulino es de los que piensan que hay que estar a tope para poder ser de la partida. El lateral chipionero sufrió un pinchazo en uno de los entrenamientos de la pasada semana, no parece que tenga nada grave y podría llegar al partido contra el Lorca Deportiva, al menos para estar en el banquillo.

Por su parte, Chacartegui arrastra desde hace unas semanas una molestas fascitis plantar y por si fuera poco en Linares tuvo un derrame articular y foco de tendinosis proximal en el tendón rotuliano, pero el lateral izquierdo no se borra y quiere estar disponible para el partido frente a los murcianos.

Y es que Diego Galiano tiene a todo el mundo enchufado en el plantel. Leo Vázquez aprovechó su oportunidad y rindió a buen nivel en el Juan Cayuela, lo mismo que Bless -mediocentro reconvertido a lateral izquierdo para la ocasión- cuando le tocó suplirlo y en la derecha Javi Rodríguez también cumplió con creces en la defensa xerecista.