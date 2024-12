La cara y la cruz del Xerez CD en el primer tramo de liga

El Xerez CD ha cerrado la primera vuelta en el Grupo IV de Segunda RFEF con sobresaliente en líneas generales. Se ha marchado de vacaciones de Navidad con 27 puntos en la quinta plaza y en zona de play-off de ascenso a Primera Federación, con ocho victorias, tres empates y seis derrotas, quince goles a favor y doce en contra. Sus registros son buenos, pero mejorables, especialmente en el aspecto ofensivo, que ha sido el que más le ha lastrado.

José Carlos Checa, en su puesta de largo en la categoría tras el ascenso desde Tercera RFEF, ha logrado formar un grupo fuerte en el que casi todos los jugadores se sienten importantes y son una piña el nazareno lo consigue a base de repartir los minutos y de realizar continuas rotaciones, tanto en función de rival como por decisión técnica. No repetir once es su consigna y está obteniendo la recompensa esperada.

El meta Santos conversa con el central Geovanni antes del partido ante la Balona. / Cristo García/Xerez CD

La defensa

A nivel defensivo, al Deportivo no se le pueden poner demasiados peros. Es de las escuadras que menos goles encajan, es firme, con las ideas claras y, además, tanto Santos como Isma Gil saben salir al rescate cuando el equipo les ha necesitado. Entre los dos han recibido una docena de goles, cinco el joven sub-23 y siete el experimentado madrileño.

En 17 jornadas, le han echado el cerrojo a la portería en siete ocasiones, las últimas cuatro de forma consecutiva. Los azulinos no recibieron tantos frente a Recreativo Granada (0-1), La Unión (0-1), Águilas (1-0), Don Benito (0-1), Villanovense (1-0), Xerez DFC (0-0) y Linares (0-2). En este sentido, sólo el UCAM (8), Águilas (10) y La Unión (11) le superan. Jugadores como Josete, Paco Torres, Adolfo o Geovanni han rendido a un gran nivel.

Nané celebra uno de sus goles esta temporada en Chapín, con dedicatoria especial para su abuela fallecida. / Miguel Ángel González

El ataque

Los principales problemas para los xerecista le han llegado en el plano ofensivo, aunque también hay que tener en cuenta que tanto los extremos como los puntas han sido los futbolistas más afectados por las lesiones, como Iago Díaz o Nané, que mermaron a los azulinos en bastantes jornadas. En algunas ocasiones, el problema fue más de finalización que de creación, pero en otros encuentros al Xerez CD le faltó generar, disparar a puerta o tomar mejores decisiones en los metros finales.

Los xerecistas no están entre los mejores del grupo ni mucho menos en este aspecto. Han perforado las redes rivales en catorce ocasiones y se beneficiaron de un gol en propia puerta de Pipo en la 12ª jornada con motivo de su visita a la Deportiva Minera (1-1). En ese encuentro, curiosamente, el atacante murciano también fue el autor del tanto de su equipo. El Deportivo reparte sus goles en diez jornadas y en siete se quedó sin 'mojar' y su tanteador más abultado fue contra el Juventud Torremolinos en Chapín en una cita en la que se impuso por 3-1.

Once goles con la derecha y tres de cabeza

Para los amantes de las estadísticas, hay un dato que llama especialmente la atención. La plantilla no cuenta con demasiados jugadores zurdos -Geovanni y Del Río y son defensas- y todos los tantos llegaron con la pierna derecha (11) y de cabeza (3).

Los máximos anotadores son Santisteban, que ha hecho cuatro dianas -tres con el pie derecho, una de ellas de penalti- y otra de cabeza. Nané figura con tres tantos, dos con la derecha y otro de cabeza, y Reina tiene dos, ambos con la derecha.

Futbolistas llamados a aportar bastante en ataque en lo que al gol se refiere, como Charaf o Diego Domínguez apenas han aportado. El mediapunta no ha anotado y el delantero, que este curso casi siempre actúa pegado a la banda, sólo ha hecho una diana y fue de penalti contra la Balona. El joven atacante Armengol es otro de los xerecistas que no han tenido fortuna de cara a portería. Tuvo bastantes oportunidades, pero únicamente ha convertido una. Igualmente, Iago Díaz únicamente ha marcado un tanto, pero ha estado más de un mes en el dique seco por una rotura muscular, y el extremo no es un goleador nato.