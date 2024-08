Checa: "Saco conclusiones todos los días, en los partidos y también en los entrenamientos"

José Carlos Romero 'Checa', técnico del Xerez CD, se mostró satisfecho por el partido que realizó su equipo ante el Real Madrid C en la novena edición del Trofeo Rafa Verdú. Los azulinos empataron a un gol contra los madridistas, que se llevaron el torneo en una tanda de penaltis en la que fallaron Perotti y Nané. El Deportivo mostró una buena cara y se adelantó a los seis minutos con una pena máxima transformada por Diego Domínguez, que nuevamente parece que será el encargado de ejecutarlos cuando esté sobre el césped. El filial blanco empataba poco después en una jugada en la que el equipo azulino se mostró poco contundente, como así reconoce el técnico.

El preparador nazareno -que fue expulsado con roja directa por protestar al colegiado una acción en fuera de juego de Armengol- comentaba tras el encuentro que "seguimos mejorando día a día, hemos hecho un buen partido ante un gran rival con jugadores elegidos. Hubo fases del juego en las que dominamos y otras en las que ellos fueron superiores, pero está claro que eso es lo que nos vamos a encontrar en esta categoría muchas veces y tenemos que estar preparados para todo".

La liga está a la vuelta de la esquina y Checa va sacando conclusiones con el paso de las semanas: "Cada día se sacan y no sólo en los partidos, también en los entrenamientos, en el día a día. Hay que vivir el día a día porque este es un club que exige mucho. Es un lujo jugar aquí cada 15 días, un césped espectacular, una afición entregada. Los del Madrid me dicen que tenemos un gran estadio, el césped ya hemos visto cómo estaba, hay que felicitar a los jardineros, y es un lujo para nosotros, al final los equipos que vengan aquí tienen que sufrir, no disfrutarlo".

Con respecto al partido, apuntó que "el equipo está mejorando físicamente y también en conceptos. Ellos, sobre todo en la primera parte, nos metían gente por medio creando superioridades, lo corregimos en el descanso y no hemos sufrido nada. Tras el gol tuvieron 10 o 15 minutos que fueron superiores, nos costaba tapar los pases por dentro y en el gol no somos contundentes, no lo es Ulloa en el duelo, ni Geovanni luego y después defendemos mal el área. Son cosas que hay que mejorar y está bien que pase en pretemporada para ir mejorando en liga".

También se refirió a la persona que lleva el nombre del trofeo, un Rafa Verdú que lo fue todo en el Xerez CD: jugador, entrenador, consejero y presidente de honor: "No he tenido la suerte de poder conocerlo pero lo que me transmiten el presidente y Piru es que era una persona entregada al club y todos los homenajes que se le hagan se lo merece".

El equipo encara un fin de semana de descanso antes de afrontar la penúltima semana de pretemporada con tres partidos. El lunes contra el Jerez Industrial en el trofeo Pedro Garrido, el miércoles ante la Balompédica Linense y el viernes el último amistoso contra el Federico Mayo, pero con el UCAM Murcia ya en la mente del cuerpo técnico porque "el único objetivo desde que empezamos la pretemporada es el primer partido de liga, nos estamos preparando y es un test importante porque nos van a exigir", señalaba el técnico azulino.