Checa: "Contra el Torremolinos vamos a tener que hacer las cosas muy bien para sacar algo positivo"

José Carlos Romero 'Checa', entrenador del Xerez CD, colíder del Grupo 4 de la Segunda Federación tras las cuatro primeras jornadas, ha asegurado en la previa del encuentro contra el Juventud Torremolinos que "tendremos que hacer muy bien las cosas si queremos obtener algo positivo" del choque que este domingo mide a los azulinos con los costasoleños en Chapín a las 18 horas. El técnico sevillano no se fía de un rival que la pasada semana dilapidó un 0-3 a favor en el descuento y ha comentado que "yo me quedo con el partido que hizo ante un Estepona al que no le quito méritos", señalando que en el cómputo global, el Torremolinos fue superior.

Tras ganar en La Unión y resarcirse del traspié contra el Estepona en Chapín, el Deportivo se colocaba segundo con los mismos puntos que el Linares Deportivo, pero Checa no se baja del discurso de los 42 puntos, la permanencia y como objetivo a corto plazo "ganar al Torremolinos", a pesar de que el presidente esta semana haya comentado que el equipo va a pelear por la primera plaza.

El técnico apuntó que tienen "muchísimas ganas" de brindarle un buen partido y un triunfo a la afición, que es "el motor de este club y nos debemos a ellos. Los jugadores están supercomprometidos con el equipo, saben el escudo que llevan y saben que este club no te permite pensar. Somos un equipo recién ascendido y empezar así y ante rivales tan fuertes es muy difícil hacerlo" ha defendido.

El Torremolinos llega invicto aunque con el mal sabor de boca del partido en Estepona, pese a lo cual Checa indica que "que no conozca la derrota demuestra el potencial que tiene en una categoría tan difícil como es esta. Mantiene los jugadores del año pasado, el mismo entrenador y es un equipo que se conoce muy bien y si no estamos a nuestro mejor nivel va a ser muy difícil que saquemos algo positivo. Nos quedamos con lo que sucede en el partido y la superioridad que tuvieron en el encuentro contra el Estepona, al final que le metan tres goles en cuatro minutos son acciones aisladas que no hacen ver la superioridad que tuvo en el resto del partido, nos vamos a encontrar a un equipo fuerte defensiva y ofensivamente, muy bien trabajado, le doy valor a lo que hizo con un hombre menos sin quitarle méritos al Estepona, pero dice mucho del Torremolinos", dice.

Con respecto a las ausencias de Reina y Diego apuntó que "son futbolistas muy importantes para nosotros, pero gracias a Dios tenemos una plantilla muy amplia y competitiva, son cosas que suceden en el fútbol y entrarán otros. La mayor fuerza de este equipo es el grupo" y sobre si hará más rotaciones finalizó diciendo que "me guío por las sensaciones del día a día de los jugadores, siempre pensamos en hacerle daño al contrario y eso es lo que buscamos, cualquier jugador está capacitado para entrar en el once y siempre intento poner a los mejores para ganar el partido" reconociendo que a veces es "injusto" con algunos porque merecerían más minutos.