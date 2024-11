David García, el imprescindible talento para Checa en la medular del Xerez CD

Jerez/El mediocentro ofensivo sub-23 David García Hidalgo, nacido en Sevilla en 15 de septiembre de 2003, llegó el pasado verano al Xerez CD procedente del filial del SD Huesca, equipo en el que militó durante tres temporadas y en el que fue convocado en cuatro oportunidades con la primera plantilla en La Liga Hypermotion, con la maleta llega de sueños y con el firme objetivo de crecer como futbolista y de convertirse en una pieza importante para Checa. Tenía otras ofertas, pero se decantó por la del Deportivo porque "es un histórico y cuenta con una masa social increíble".

Dicho y hecho. Hasta el momento, el Xerez CD ha disputado once encuentros de liga y uno de Copa del Rey y el centrocampista es el único futbolista que ha jugado todos los minutos de todos los partidos, 1.080. Junto a él, sus compañeros Iago Díaz, que se lesionó el domingo y estará varias semanas fuera de combate, y Nané, autor del gol del triunfo, son los otros dos azulinos que han participado en la docena de choques que se llevan, pero el extremo, aunque siempre fue titular, no los completó todos y el ariete tampoco y, además, no salió de inicio en todos. El joven futbolista, a día de hoy, es imprescindible para Checa, es el único inamovible de una parcela ancha en la que hay mucha competencia y en la que ha hecho pareja con otros azulinos. En su estreno como xerecista está cumpliendo con nota.

Como todos sus compañeros, David estaba preocupado por la dinámica del Deportivo, que encadenaba cinco jornadas sin vencer y había pasado de ser líder a coquetear con los puestos de descenso, y ganar al Águilas (1-0) en Chapín supuso un respiro. "Llevábamos cinco jornadas haciendo méritos para haber ganado, excepto el día del Orihuela, en ese partido estuvimos espesos. El objetivo siempre era el mismo, seguir mejorando para sumar de tres y por fin ha llegado la victoria, que creo que ya la merecíamos. No ganar es un hecho que te afecta mentalmente, pero nos hemos mantenido unidos. Hemos competido y estamos preparados para ganar a cualquiera".

El objetivo del equipo, una vez rota la racha, será "el mismo de siempre, intentar ganar cada jornada se den los resultados que se den. De todos modos, lógicamente, claro que es un alivio lograr un triunfo, te permite trabajar mucho más tranquilo".

El Deportivo llegó a ser líder y había pasado con su dinámica negativa a colocarse cerca de los puestos de descenso, ese aspecto, bajo el punto de vista del centrocampista, tampoco estaba haciendo mella en el plantel. "La temporada es muy larga y que nos viéramos líderes era algo anecdótico prácticamente, igual que lo era estar más cerca de abajo. Quedan más de veinte jornadas y lo más importante es el día a día, el partido a partido para ir consiguiendo los objetivos que nos marcamos a corto plazo que, como he comentado, es ganar".

David García asegura que la celebración del gol de Nané de todos con Checa fue espontánea. / Miguel Ángel González

Celebrar el gol con el míster fue espontáneo, vamos a una; nunca había estado en un vestuario con las ideas tan claras y tan solidario

Nané anotó de penalti el tanto de la victoria ante el Águilas y una de las imágenes del partido fue el abrazo de todos los futbolistas, los que estaban en el banquillo y los que se encontraban en ese momento sobre el verde, con Checa para mostrarle su respaldo: "Nosotros tenemos que estar centrados en nuestro trabajo, pero sabemos el ruido que hay fuera. Nosotros siempre hemos creído en el míster, él en nosotros y el club también. Hemos ido todos a una, aunque los resultados son los que marcan. El equipo siempre ha estado unido y aún más en los momentos que hemos pasado, que son más jodidos. Cuando los resultados no salen, no es sólo culpa del míster. Al final, los que jugamos somos nosotros y la responsabilidad es de todos cuando se gana y cuando se pierde. Ni en esas cinco jornadas en las que sumamos un punto éramos los peores ni ahora que hemos ganado 1-0 somos los mejores. Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, nuestro objetivo es ganar pase lo que pase y peleamos hasta el final por el club, con el míster, con el cuerpo técnico y con todos los compañeros".

El xerecista también aclaró que la dedicatoria del tanto al entrenador fue "espontánea, salió así porque el equipo va a una, es increíble. Mi carrera hasta el momento es corta, pero nunca había coincidido con un vestuario así, tan unido, con las ideas tan claras, tan solidario... Es una gozada trabajar con gente así".

Para la afición sólo tiene palabras de elogio. "No se le puede reprochar nada, lleva desde el primer día con nosotros apoyándonos, es increíble. Nosotros lo sentimos en los entrenamientos, en los partidos, en todo momento. Al final, con los resultados, el fútbol es así y es normal que se especule y que haya ruido fuera. Nosotros nos centramos en el vestuario, en ganar, en trabajar y en poner todo lo que está de nuestra parte para sumar de tres, que es lo que quieren ellos y nosotros".

Y en cuanto a los minutos que lleva disputados, no oculta su satisfacción. "Me estoy encontrando bien, el cuerpo técnico, el club y mis compañeros me han dado confianza desde el primer día y lo que intento es ayudar y aportar mi granito de arena para que el equipo sume de tres".