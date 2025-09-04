Josete se pierde el debut liguero del Xerez CD en Puente Genil

La plantilla del Xerez CD se ha ejercitado este jueves en las instalaciones de Picadueñas para seguir preparando el estreno liguero contra el Puente Genil, choque que se disputa este sábado a partir de las 19:00 horas en el Manuel Polinario y que ha levantado una enorme expectación entre la afición, que va a agotar las 400 entradas que el club pontano ha facilitado al xerecista.

Al equipo le queda aún una última sesión este viernes para terminar de pulir los aspectos tácticos del inminente inicio de la competición, en la que los xerecistas parten como uno de los serios candidatos a disputar la fase de ascenso a Primera RFEF y también llamado a estar en la pelea por el salto directo de categoría.

Será tras el entrenamiento de este viernes cuando Diego Galiano facilite la primera lista de convocados de la temporada. Este curso, la RFEF ha aumentado a 20 el número de jugadores que pueden ser inscritos en el acta del encuentro, por lo que Galiano se llevará a veinte futbolistas a tierras cordobesas, teniendo que dejar fuera a tres integrantes de la plantilla.

Uno de ellos será con total seguridad el central ilicitano Josete, que no se ha recuperado a tiempo de sus molestias. El zaguero, uno de los jugadores más regulares de la temporada pasada, no ha trabajado con sus compañeros durante los dos últimos días, el míster quiere a todo el mundo al cien por cien y de esta forma el defensa se va a perder el estreno liguero.

Quien sí llega a tiempo es Ismael Gutiérrez. El centrocampista sigue teniendo molestias en la rodilla, fastidiada en el primer partido de los dos que el Deportivo disputó en Lanzarote la pasada semana, pero ha mejorado mucho, a trabajado prácticamente al mismo ritmo que el resto de la plantilla y llega para el debut, aunque su presencia en el once inicial no está tan clara.