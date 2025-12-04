El Xerez CD se rearma para el partido contra el UCAM Murcia

El Xerez CD se ha entrenado este jueves en el Estadio Pedro Garrido y encara las últimas horas antes de poner rumbo a Murcia, donde el sábado se mide al UCAM en partido adelantado de la decimocuarta jornada y en el que los azulinos tratarán de sumar la tercera victoria consecutiva tras los triunfos frente a Yeclano Deportivo y Real Jaén que han catapultado al equipo hasta la cuarta plaza a un sólo punto del liderato que ostenta el Águilas.

Diego Galiano recupera varios efectivos de una tacada para el choque en La Condomina. Están disponibles los tres sancionados que se perdieron el encuentro contra los 'lagartos': Ismael, Charaf y Adri Rodríguez, si bien el mediocentro isleño arrastra unas pequeñas molestias y después de dos semanas fuera por sanción -fue castigado con dos encuentros tras la roja directa que vio frente al Lorca Deportiva- tiene menos ritmo y todo apunta a que se quedará de inicio en el banquillo, por lo que Bless, el mejor contra los jiennenses, ocupará su puesto en el centro del campo.

También va a ser novedad en la lista de convocados Josete Malagón. El central se ha perdido seis encuentros de liga después de caer lesionado en el Nuevo Colombino, está muy recuperado y Galiano se lo va a llevar a Murcia, aunque no será titular y sólo tendría minutos en función de cómo se desarrolle el encuentro. El ilicitano tiene todavía alguna ligera molestia y el técnico no quiere arriesgar lo más mínimo, máxime cuando el equipo se está mostrando fuerte en labores defensivas y tanto Moisés como Guille Campos están rayando a gran altura.

Por lo demás, Ricky y Jaime López siguen con los tratamientos de sus respectivas lesiones y Manu de la Lama y Leo Vázquez, que entraron en la lista de la pasada semana por las numerosas bajas que acumulaba el equipo, siguen con molestias en el pubis y todo apunta a que se quedarán en Jerez.