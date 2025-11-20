Horario y dónde ver el partido del Xerez CD contra el Yeclano

La plantilla del Xerez CD está centrada en el importante encuentro que tiene que afrontar este domingo en La Constitución de Yecla ante uno de los locales más duros del Grupo 4 de Segunda RFEF. No en vano, los murcianos están invictos y también imbatidos en su estadio, un terreno de juego en el que los xerecistas avanzaron en Copa RFEF en la campaña 21/22 con Emilio Fajardo en el banquillo.

Los azulinos llegan al choque de este fin de semana después de ver cortada su gran racha de resultados el pasado domingo con la derrota frente al Lorca Deportiva en Chapín en un encuentro en el que los de Diego Galiano no estuvieron cómodos, afrontando la última media hora con uno menos por la roja directa a Adri Rodríguez, que no ha recibido el perdón de Competición, ha sido sancionado con dos encuentros y no podrá reaparecer hasta la salida al campo del UCAM Murcia.

Por su parte, el Yeclano también afronta el encuentro tras caer la pasada jornada en casa del colista Almería B, que se llevó los tres puntos con un tanto de Iker Burgos. Carrasco tuvo el empate en sus botas en el tiempo añadido, pero falló un penalti que dejó a los murcianos sin puntuar y rompiendo una racha de cinco partidos sin perder en los que sumaron 13 puntos de 15 posibles.

El encuentro se disputa este domingo a partir de las cinco de la tarde en La Constitución y se podrá ver por la plataforma de streaming tv.football.com a un preció de 4.99 euros.