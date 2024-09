Isma Gil: un guardián bajo los palos del Xerez CD

Jerez/Isma Gil, guardameta y uno de los capitanes del Xerez CD, llegó a la entidad la pasada campaña, pero no tardó en convertirse en uno de los pilares del equipo dentro y fuera del campo. El portero madrileño, con 35 años, está curtido en mil batallas, pero vive y siente el fútbol como un juvenil. Su aportación y la de su compañero Santos fue clave para el ascenso directo desde Tercera RFEF como campeones del Grupo X y esta campaña la afronta con ilusiones renovadas y sin renunciar a nada, pero siempre con los pies en el suelo y advirtiendo que queda mucho camino por recorrer en un Grupo IV de Segunda RFEF que considera tremendamente complicado.

El Deportivo ha comenzado la liga bastante bien, con dos triunfos -UCAM Murcia y Recreativo Granada- y una dolorosa derrota, la encajada el sábado en Chapín ante el Estepona con un gol desde el centro del campo en el descuento. Gil admite que "estamos contentos con el inicio, aunque siempre quieres un poco más. La exigencia siempre es máxima y se nos quedó un sabor agridulce por la forma de perder. Un gol así nadie se lo espera, llegó en una pérdida nuestra en el minuto 94 y hay que mejorar en esos aspectos".

"Si no puedes ganar -añade-, debes tener claro que no puedes ceder en un minuto lo que has ganado durante todo el partido. De todos modos, también eso demuestra la ambición del equipo, que no se conforma. Sinceramente, tuvimos bastantes oportunidades y ellos sacaron varios balones de la misma línea. Fue una piedra en el camino, pero estamos generando y vamos a por todas. Nos faltó acierto en la toma de decisiones".

Balance

Los seis puntos los considera "muy trabajados. El UCAM y el Estepona son dos de los gallitos del grupo, llamados a estar arriba, y el Recreativo Granada es un recién descendido, que es otro gallo, así que es para estar contentos. El nivel del grupo es bestial, es complicado y, a la vez, superbonito, pero hay que tener los pies en el suelo. El primer reto es la salvación y luego ya habrá tiempo de soñar con metas mayores. Mantenemos la inercia de la pasada temporada y también conservamos la fortaleza del grupo, aspectos que lo facilitan todo mucho. Aquí, está el grupo por encima de cualquier individualidad, eso es algo que siempre deja el míster muy claro".

Este domingo, el Deportivo se enfrenta a La Unión Atlético, un cuadro murciano que también ganó sus dos primeros compromisos ligueros y perdió el tercero la pasada jornada contra el Recreativo Granada (2-0). El partido ha sido fijado a las 11:30 y la expedición azulina viajará este viernes. Gil subraya que "todos los equipos tienen algo y te lo ponen complicado, no va a ser fácil, pero nos lo dejaremos todo para intentar sumar de tres otra vez. El viaje a Murcia es largo, pero también será bueno para hacer grupo y compartir más tiempo aún con los compañeros, hay tiempo para todo, para ver pelis, para jugar a las cartas o para estudiar. Este tipo de desplazamientos te recuerdan que estás un pasito más cerca del fútbol profesional, la categoría es bonita y el reto que tenemos por delante también lo es".

Las rotaciones en la portería

La pasada temporada, Checa apostó por rotar a los porteros y tanto Gil como Santos tuvieron su cuota de protagonismo. Esta campaña, los tres primeros compromisos los ha disputado el madrileño, que está contento con su trabajo. "He jugado los tres primeros partidos y estoy satisfecho. La verdad es que nos llegan poco. El UCAM apretó, pero hicimos un partido espectacular a nivel defensivo, el Recreativo Granada apenas nos llegó y sólo tuve que intervenir en un par de acciones y lo mismo nos sucedió con el Estepona. Hicieron un gran gol, que era inevitable. Es bonito llevar el escudo del Xerez CD por todos lados y hay que disfrutar de todos los partidos y de todos los minutos que te dé el míster porque es un honor y nunca se sabe qué puede pasar".

La competencia con su compañero Santos la asume con total naturalidad y afirma que "es sana y buena porque nos hace mejores. La dupla que formamos es interesante, hay experiencia y juventud, nos apoyamos mutuamente y nos ayuda a crecer. Hay que estar preparado para todo. El míster suele cambiar y lo que tenemos que hacer es apretar en cada entrenamiento y en cada partido para ponérselo difícil y convencerle de que no debe hacerlo".