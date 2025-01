Isma Gil, portero del Xerez CD: "Estoy en mi cuarta juventud"

UCAM Murcia y Xerez CD se ven las caras este domingo en La Condomina en el primer partido de la segunda vuelta. Frente a frente, el líder del Grupo 4 de Segunda Federación y el quinto clasificado y que cierra la zona de play-off de ascenso. Cara a cara, dos de las mejores defensas de la categoría, la del UCAM con Ackerman en la meta y sólo 8 goles encajados en 17 encuentros y la de un Deportivo con Isma Gil en estado de gracia, 7 tantos encajados (en 11 partidos) y cuatro porterías a cero por las cinco del meta murciano.

El meta madrileño del Xerez CD está viviendo "mi cuarta juventud y camino de la quinta", bromea. Se encuentra en un espléndido momento de forma -sólo hay que pasarse por los entrenamientos del equipo para corroborarlo- y si Checa no rota, arrancará 2025 como titular en la meta azulina.

"Nos vendríamos con tres puntos que es lo que queremos y afrontar este 2025 que es ilusionante"

Tras unos días de vacaciones "que han venido bien sobre todo para estar con la familia los que somos de más lejos", ya está centrado en el choque del domingo en casa del líder: "Es un equipo que está hecho para quedar primero, creo que no han perdido en su casa, tienen un gran portero, una gran defensa, Fer Román es muy amigo mío y está jugándolo todo allí. Está hecho para ascender, pero nosotros vamos sin ningún complejo, a jugarles de tú a tú sabiendo que es un grandísimo equipo, pero sabiendo que nosotros estamos haciendo las cosas bien", señala el meta azulino, que le ha echado el candado a la portería xerecista: "Bueno, se lo hemos echado, sí, ahora me está tocando a mí y la imagen de esas cuatro porterías a cero soy yo, pero esto es un trabajo conjunto, somos una pequeña familia dentro del equipo. Me encuentro muy bien, como le digo a los compañeros un poco de cachondeo, que estoy en mi cuarta juventud y me queda otra más, disfrutando del proceso, del camino y sobre todo ayudando al equipo con porterías a cero y en esos momentos que a lo mejor los rivales aprietan dar esa seguridad o esa tranquilidad".

"¿El Zamora? Los títulos personales son buenos, no vamos a ser hipócritas, a todos nos gustan, pero aquí está el equipo por encima de todo"

Para el portero del Deportivo, el UCAM es "favorito en la categoría, por trayectoria e historia, pero en el verde somos once contra once más los que salgan después y a ver si se repite el resultado de la ida pero al revés, en vez de 2-1, 1-2. Nos vendríamos con tres puntos que es lo que queremos y afrontar este 2025 que es ilusionante". Espera un partido igualado, "como todos los de esta categoría. Dentro de un partido hay minipartidos y en ninguno nos han pasado por encima. Estamos entrenando a las mil maravillas, el míster no baja el pistón y nos viene bien porque con ese ritmo nos da para competir contra equipos de mayor presupuesto o con individualidades... Lo que llevamos diciendo año y medio, el equipo por encima de todo".

Isma Gil está en la lucha por el Zamora a portero menos goleado con el tercer mejor coeficiente tras Ackerman y Buigues (Águilas). Para el guardameta, "los títulos personales son buenos, no vamos a ser hipócritas, a todos nos gustan, pero aquí primamos un poco más el colectivo. Si ayudo con mis paradas o transmitiendo esa tranquilidad o seguridad... firmo ahora mismo no ser el Zamora y en mayo ascender o jugar un play-off soñado. Es bonito porque por ejemplo en Soria cuando ascendimos con el Numancia fui Zamora y son reconocimientos personales, pero sea yo o Santos, será de los dos en conjunto porque formamos un gran equipo y que nos hace al final estar a este nivel, óptimo para competirle a cualquier portero".

"Somos soñadores, pero vamos a olvidarnos de la clasificación, quedan muchísimos puntos y ahora mismo es anecdótica"

El Deportivo acabó la primera vuelta con 27 puntos y en puesto de play-off. ¿Licencia para soñar? Isma apunta que "aquí pierdes dos partidos y te metes abajo y ganas dos y estás arribísima. Sigo en las mismas de cuando vine hace año y medio y el míster igual, vamos partido a partido. Somos soñadores porque soñar en grande es lo que te lleva cada día y cada semana a poder estar en el once y después por poder ganar, vamos poco a poco. La afición seguramente nos va a llevar en volandas, los necesitamos a muerte y si encima nosotros les hacemos soñar pues mucho mejor. Pero, vamos a olvidarnos de la clasificación, quedan muchísimos puntos y creo que ahora mismo es anecdótica, las segundas vueltas siempre son más complicadas porque aprieta todo el mundo, los equipos se refuerzan... Nosotros martillo pilón y a seguir por ese camino".