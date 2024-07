Juan Losada firma por el Xerez CD y Escudero acaba su periodo a prueba

Jerez/El Xerez CD está completando su primera semana de entrenamientos de cara a su puesta a punto para el inicio de liga el próximo 1 de septiembre y los primeros movimientos en la plantilla azulina han comenzado a llegar. De entrada, el club ha confirmado la contratación del extremo zurdo Juan Inocencio Losada, procedente del Rayo Vallecano C, que tiene 24 años y una gran proyección que ha llamado la atención de los técnicos. El madrileño es polivalente arriba, puede actuar tanto en banda como de mediapunta y ve puerta con facilidad.

La pasada campaña, en las filas del filial rayista disputó 31 encuentros en el Grupo VII de Tercera RFEF y le puso su firma a media docena de goles. Con toda la pretemporada por delante, llega dispuesto a convencer a formar parte de una plantilla azulina para el curso 24/25 que parte con unas expectativas altas.

El Deportivo comenzó con cuatro futbolistas a prueba y a partir de este viernes se ha quedado con dos. Si Losada ha firmado, el centrocampista de 23 años Alejandro Escudero, que las dos últimas campañas ha militado en el Betis C, ya sabe que no se queda. Los técnicos están contentos con su rendimiento, pero no ocupa plaza sub-23 y el plantel tiene esa demarcación perfectamente cubierta.

De este modo, los dos futbolistas que siguen a las órdenes de Checa son el atacante Diego Arana, que la pasada temporada destacó en el Coria, equipo en el que disputó 33 partidos y anotó ocho goles y el experimentado central Josete (36 años), con amplia experiencia en equipos de superior categoría, y que ha sorprendido a los entrenadores en sus primeros días de trabajo con el equipo.

El Deportivo cuenta con sus fichas para mayores de 23 años prácticamente cubiertas -aún le quedan piezas por encajar y se pueden producir salidas a modo de cesión- y sigue trabajando en la incorporación de al menos dos sub-23 más de garantías. En estos momentos, en la plantilla xerecista son sub-23 el guardameta Santos, Armengol, Sergio López, Alberto Ulloa, David García y Adri Valiente, del filial.