Juan Losada, otro zurdo en la agenda del Xerez CD

Jerez/El Xerez CD encara la cuenta atrás para el inicio de la pretemporada a finales de este mes de julio y sigue dando pasos para ir configurando una plantilla que ya tiene cuerpo, aunque la entidad azulina aún no he hecho oficial la continuidad de alguos de los jugadores que tienen contrato en vigor y que están llamados a ser los pesos pesados del bloque que competirá a las órdenes de José Carlos Checa en Segunda RFEF en la campaña 24/25. Entre ellos, Geovanni, Reina o Diego Domínguez.

De momento, el Deportivo ha anunciado cinco fichajes -Ricky, Nané, Sergio López, Alberto Ulloa y Adolfo Romero- y tres renovaciones, las de Isma Gil, Santos y Adri Rdríguez, mientras que han causado baja Belizón, Juan Delgado e Iván Navarro y Antonio Jesús y Álex de Rueda no interesan y la intención del cub es la de llegar a un acuerdo con ellos para concretar su salida. Igualmente, hay jugadoers que aún no tienen garantizada su continuidad y todo dependerá de las incorporaciones que se sigan realizando.

La dirección deportiva no para y tiene varios frentes abiertos para la banda izquierda. Joselito está libre, pero su continuidad no está descartada del todo y es probable que realice la pretemporada junto a los que han sido sus compañeros si no le terminan convenciendo alguna de las opciones que tiene sobre la mesa.

Además, el Xerez CD tiene muy avanzadas las negociaciones con Israel Akpan Peter, extremo nigeriano de 26 años suele ocupar la banda izquierda. Llegó cuando era juvenil al Cádiz, estuvo cedido en el Atlético Sanluqueño y tras finalizar su contrato con la entidad amarilla y terminar jugando en en Cádiz Mirandilla aterrizó en el Recreativo de Huelva, club con que ascendió a Segunda RFEF, y la campaña pasada la comenzó en el Vélez, pero cambió de aires por los problemas económicos de los malagueños y cerró el curso en el Manchego.

Pero aún hay más, en la lista ha aparecido con fuerza el nombre de Juan Inocencio Losada, un atacante zurdo del Rayo Vallecano C que tiene 24 años con gran proyección. El madrileño puede actuar tanto en banda como de mediapunta y ve puerta con facilidad. El pasado curso disputó en el Grupo VII de Tercera RFEF 31 encuentros y facturó media docena de tantos. Con anterioridad, pasó por el Paracuellos Antamira, Pinto, filial del Rayo Majadahonda y defendió los colores del juvenil del Atlético de Madrid.