La lesión que trastoca el centro del campo de Diego Galiano

El Xerez CD sumó la tercera victoria consecutiva de la temporada, igualando su mejor racha de triunfos en Segunda RFEF, superando a la Deportiva Minera de su exentrenador, José Carlos Romero 'Checa', gracias a un tanto de Charaf en la segunda mitad. Los azulinos fueron superiores a su rival y tuvieron ocasiones clarísimas para un resultado más holgado, principalmente dos disparos de Jaime López, que se marcó un gran partido, a la madera y otra de Mati Castillo que no estuvo fino en la ejecución tras un jugadón iniciado en la banda izquierda.

Con este resultado, el equipo de Diego Galiano se ha situado en la séptima posición con 14 puntos, empatado con Minera y Recreativo de Huelva, a uno de un trío formado por Águilas, Real Jaén y UCAM Murcia y a tres del Extremadura, líder en solitario con 17 unidades después de vencer al Xerez DFC el sábado, derrota que le ha costado el puesto al técnico Antonio Fernández Rivadulla. Los xerecistas no son de los más goleadores del grupo -han anotado 8 tantos en 8 partidos-, pero sí marchan a la cabeza en goles en contra: sólo 5, los mismos que han recibido La Unión y Puente Genil, aunque los pontanos tienen un partido menos por el aplazamiento del choque de esta semana en Lorca.

Sin embargo, el duelo contra la Minera dejó muchos aspectos positivos y uno negativo, la salida del campo de Adri Rodríguez por una lesión que obligó a Galiano a reestructurar el centro del campo. El mediocentro isleño, que durante la semana ya venía arrastrando una sobrecarga, sintió un pinchazo en el cuádriceps de la pierna derecha y pidió el cambio. A falta de pruebas, todo apunta a que se va a perder al menos el encuentro del próximo domingo en Linares.

Adri es el auténtico faro de los azulinos, el jugador que además de tener una salida de balón limpia dota de equilibrio al equipo. En sus dos etapas como xerecista siempre ha sido indispensable para los entrenadores que han pasado por el Deportivo y lo está siendo de igual manera para Diego Galiano.

Si se confirma la ausencia del centrocampista en Linarejos, el técnico podría optar por bajar la posición de Ismael, otro que se marcó un gran partido este domingo pasado ante más de 10.000 espectadores en Chapín, y juntar a Charaf, el autor del tanto de la victoria que de inicio partió jugando de volante derecho. Eso implicaría la entrada de Javi Rodríguez en la banda derecha como, de hecho, sucedió contra la Minera.