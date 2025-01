Manu de la Lama: "Con este grupo, el Xerez CD puede optar a cualquier cosa"

El Xerez CD ha presentado a uno de los refuerzos que han llegado al equipo de Checa en este mercado invernal y que ya ha tenido minutos contra Recreativo Granada y Estepona, si bien se va a perder el encuentro contra La Unión Atlético por una absurda cláusula que le impuso el club del que procede, el Torre del Mar del Grupo IX de Tercera RFEF, cuyo propietario es el mismo que del club murciano.

En el acto de presentación llevado a cabo en la sede de la entidad, el primero en tomar la palabra era el presidente, Juan Luis Gil, para agradecer el apoyo de los patrocinadores y en materia deportiva, Miguel Ángel Rondán comentaba que este fichaje se enmarca "en la línea de lo que el Xerez ha sido los últimos años, apuestas de jugadores que vienen con ganas y a sumar. Desearle mucha suerte a un jugador que tiene mucha proyección y que ha hecho un esfuerzo enorme por estar aquí y esperemos que tenga toda la suerte del mundo porque ganas, como ya está demostrando, no le van a faltar".

De la Lama se considera un futbolista que "en mi etapa sénior estoy jugando de mediapunta o mediocentro, tengo buena visión de juego y me gusta asociarme con los compañeros y buena llegada desde segunda línea". De sus primeros días señala que "me encuentro cómodo, hay un grupo excepcional de futbolistas y poco a poco voy metiéndome en dinámica con el equipo. Desde que recibí la llamada del Xerez lo tuve clarísimo, el club está creciendo y hay una masa social increíble y creo que las ganas que hay en el club por conseguir cosas grandes es lo que me ha hecho venir aquí".

Da el salto de Tercera RFEF a Segunda y comenta que "uno siempre quiere avanzar en su carrera, la Tercera es una liga muy exigente, pero en cuanto me llamaron y vi la posibilidad de dar el salto a una liga más profesional no hay color. Las diferencias, los campos, los de Tercera son de césped artificial malo y aquí ya vas a campos que son grandes estadios y con césped natural, es un salto".

Ya ha podido comprobar la enorme afición que sigue al equipo, tanto en casa como la pasada semana con el desplazamiento masivo a Estepona: "La afición que hay aquí es increíble, se me pusieron los vellos de punta cuando me acerqué a la grada a tirar un balón y la gente gritando, es una pasada. Al final el escaparate que tienes aquí... la gente te saluda, te pide fotos y eso nunca me había pasado, por ese lado increíble porque te hacen sentirte un futbolista de Primera División".

Y en cuanto a los objetivos y al partido de este domingo contra La Unión señala: "Vamos partido a partido, es verdad que estamos metidos ahí en zona de play-off de ascenso, pero también tenemos que tener los pies en el suelo, con equipos con buen presupuesto y mejor que el nuestro, pero las ganas que tiene este grupo podemos optar a cualquier cosa. Todos los partidos son importantes, tenemos un duelo directo contra un equipo que está peleando en play-off y a luchar y a pelear, seguro que lo sacamos adelante".