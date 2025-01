Surrealista: De la Lama no puede jugar contra La Unión por una cláusula que le puso el Torre del Mar

Inaudito, insólito, rocambolesco, inconcebible, sorprendente, surrealista... Cualquier adjetivo similar viene al caso para explicar por qué uno de los fichajes del Xerez CD en este mercado de invierno, Manu de la Lama, no puede jugar este domingo contra La Unión Atlético. El centrocampista marbellí llegaba hace un par de semanas al Deportivo procedente del Torre del Mar del Grupo 9 de Tercera RFEF... que como condición para darle la carta de libertad exigió la firma de la llamada 'cláusula del miedo' para que no pudiera enfrentarse este domingo a La Unión. La explicación que se da en el XCD en 'petit comitè' es que el 'dueño' de ambos clubes es el mismo.

Así lo explicaba José Carlos Romero 'Checa', técnico azulino, en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo contra los murcianos: "Es una situación que nos hemos encontrado, siempre defendemos los intereses del club, pero está claro que es una situacuión en la que no pudimos hacer nada porque su anterior club puso una cláusula para que pudiera salir... Parecía que lo habíamos visto todo en el fútbol y nos hemos encontrado algo nuevo y que hemos tenido que aceptar porque si no el jugador no podía jugar con nosotros. El club me lo comunicó y al final la decisión la tomé yo junto con Miguel Ángel y Gallo porque era importante que estuviera con nosotros".

"La explicación es que ellos nos pusieron esa cláusula y nosotros tuvimos que aceptarla. Es verdad que yo esto no lo había visto nunca y creo que Miguel Ángel y Gallo, que saben más que yo de esto, seguramente que tampoco pero decidimos aceptarla porque creíamos que era lo mejor para el equipo y ya está, nos la hemos tenido que comer", añadía el técnico azulino al respecto.