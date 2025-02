Nané: "El del domingo contra el Antoniano es el partido más importante del año"

Un espectacular gol de Nané en el minuto uno de la segunda parte permitió al Xerez CD empatar en su visita al Juventud Torremolinos, conjunto que iniciaba la jornada número 22 como líder del Grupo 4 de Segunda RFEF, aunque al término de la misma cedía su plaza a La Unión Atlético, nuevo líder tras vencer 1-4 al Antoniano, el rival que visita al Deportivo el próximo domingo en Chapín. El Deportivo acumula tres jornadas sin ganar y dos salidas consecutivas empatando, Estepona y Torremolinos. Los xerecistas mantienen su privilegiada quinta plaza, aunque el Águilas está a dos puntos de los azulinos, misma ventaja que tienen los de Checa con respecto al Antoniano, por lo que el encuentro del domingo es una final para seguir en puestos de play-off de ascenso.

Nané anotó en Torremolinos su quinto tanto de la temporada y curiosamente le ha tomado la medida al equipo costasoleño, al que le ha endosado tres goles en los dos partidos de liga: dos en Chapín que sirvió para que el Deportivo superase al cuadro de Antonio Calderón (3-1) y el del empate en El Pozuelo. "No me importaría jugar todas las semanas contra ellos (risas), se me ha dado bien este año. En lo personal estoy muy contento, pero es el trabajo de todo el equipo para que los de arriba podamos culminar, tanto Santi que lleva seis como yo cinco, son buenos números pero vamos a intentar aumentarlos los dos y ayudar al equipo".

El golazo

Así narra el delantero su quinto gol de la temporada: "Veo que hay un hueco muy grande entre el lateral y el central, se habían ido a tapar a Ricky, la saca muy bien a Charaf, hago el desmarque, me viene el balón al pie, consigo girarme en el área y veo al portero un poco adelantado y decidí darle al palo largo y la verdad es que entra mejor de lo que yo esperaba. Fue un gol bonito, contento y está claro que cuando entra un gol así tocando además el palo es más espectacular, sirve para coger confianza y vale un punto que nos hace acercarnos al objetivo y seguir en la parte alta"

El punta cordobés se mostraba "feliz por ayudar al equipo, que al final es lo importante" y con respecto al partido decía que "hemos merecido más que el punto porque en la primera mitad fuimos superiores, pero se nos puso en contra con ese penalti y es un campo complicado contra el líder, que lleva mucho tiempo sin perder. El equipo sacó la garra y el carácter y fuimos capaces de empatar e incluso de poder haber ganado".

Nueva posición

Checa está optanto por Nané en una banda, una posición que es nueva para él: "Últimamente el míster está contando conmigo ahí, detrás del delantero, me pide un trabajo diferente al que estoy acostumbrado y estoy intentando adaptarme y hacerle caso a lo que me pide. También me enriquezco de otra posición y coger otros conceptos, el míster me está ayudando a perfilarme, a saber posicionarme y en el trabajo defensivo, ayer tuve que ayudar mucho a Ricky y él a mí, por supuesto. Todo lo que sea crecer es bueno".

El domingo llega el Antoniano, séptimo a dos puntos del Deportivo y que sufrió un correctivo esta pasada jornada cayendo en Lebrija contra La Unión por 1-4. Nané apunta que el equipo de Diego Galiano "lleva dos años haciendo las cosas muy bien, es un equipo que compite muy bien, son muy rocosos y sacan muchísimos puntos tanto en casa como fuera. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero tenemos que centrarnos en nosotros, en seguir trabajando como hasta ahora, estamos compitiendo muy bien. El último partido en Chapín no tuvimos nuestro mejor día y tenemos ganas de cambiar eso, es un buen partido para hacerlo".

Mensaje

La Unión, nuevo líder del grupo, ha ganado consecutivamente a Xerez CD y Antoniano y Nané señala que "tiene mucho mérito, está haciendo un trabajo increíble" y califica a los mineros de equipo "candidato al ascenso directo, pero no hay que subestimar al Antoniano, que está haciendo las cosas muy bien y nos lo pondrá muy complicado. Por plantilla, el UCAM es el máximo candidato desde el principio, pero ahora mismo no veo un favorito claro, está todo muy igualado". Y en cuanto al Xerez CD, comenta que "es favorito para ganar cada domingo porque veo cómo entrenan mis compañeros y mi cuerpo técnico", pero sólo se centra en el partido a partido y lanza un mensaje a la afición: "Les diría que el domingo tenemos el partido más importante del año, que no piensen más allá porque nos equivocamos".