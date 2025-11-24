Nané y su tarde "perfecta" ante el Yeclano

Tarde de ensueño en Yecla para el delantero del Xerez CD Nané. El punta azulino, que no estaba contando con dorsal de titular esta temporada -sólo partió de inicio contra Almería B y Recreativo de Huelva, aprovechó la oportunidad que le daba Diego Galiano. Anotó el 0-1 del penalti cometido sobre Hugo Díaz y el 0-2 cabeceando un magnífico centro y, para culminar su gran partido en La Constitución, mandaba al larguero un balón cuyo rechace aprovechó Mati Castillo, que le había asistido antes en el segundo de la tarde.

Nané señalaba tras el encuentro que fue una tarde "perfecta, porque un delantero al final lo que quiere es hacer goles y que el equipo gane, que es lo importante. Es para lo que salimos al campo y son tres puntos de oro que veníamos buscando. El equipo ha estado muy serio desde el primer minuto. Sabíamos que era un campo muy difícil y que la manera de sacar puntos de aquí era igualarles esa intensidad que suelen tener aquí y hemos conseguido meterlos en su campo con muchos corners hasta que el árbitro ha pitado el tercer penalti, porque justo hubo dos dudosos antes. Hemos abierto la lata y el equipo ha estado muy firme", apuntaba.

El Deportivo sigue en play-off de ascenso y a tres puntos del liderato, aunque Nané asegura que se va paso a paso. "Ahora mismo no se mira la clasificación. Sabíamos que si ganábamos íbamos a seguir estando arriba, que al final es lo que queremos, estar lo más arriba posible y no es que miremos la primera plaza porque pienso que es muy pronto. Lo que queremos es ganar, ganar y ganar para estar lo más arriba posible y que cuando llegue el final de Liga podamos estar cumpliendo un sueño".

Por último, a nivel personal comentaba que "el míster venía apostando por un compañero que estaba haciendo las cosas bien y ha confiado en él y yo también tuve mi oportunidad. Me ha vuelto a llegar como titular, somos un equipo y lo que cuenta es que estemos todos al 100% y cuando nos toque pues estar al nivel. Yo creo que venía trabajando muy bien en el día a día. Me ha tocado salir y bueno, pues ahí ha quedado reflejado, es para lo que trabajo todos los días".