Novedades en la lista de convocados del Xerez CD para medirse al Recreativo Granada

José Carlos Romero 'Checa' ha dado a conocer la lista de convocados para el partido que el Xerez CD afronta este domingo en Chapín (17 horas) contra el Recreativo Granada. El técnico no puedo contar con los lesionados Charaf, el mejor de los xerecistas en La Condomina en la victoria de los azulinos en casa del líder UCAM Murcia, y Adrián Valiente. El equipo azulino sufrió la pasada semana las bajas de David García, firmado por el Cádiz y cedido al Atlético Sanluqueño (Primera RFEF) y Alberto Ulloa, que precisamente se ha enrolado en las filas del filial del Granada; y ésta se conocía la de Sergio López, quien regresa al Ciudad de Lucena. A estas ausencias hay que sumar la de Álex del Río, que pidió salir hace dos semanas para firmar por el Atlético Central de Tercera RFEF, y la de Migue García, capitán que no ha tenido nada de suerte por las lesiones en el Deportivo y que se ha unido al Puente Genil, si bien el astigitano no tenía ficha del primer equipo.

Para suplir estas ausencias, el Deportivo ha firmado esta misma semana a sus dos primeros refuerzos, el mediocentro Manu de la Lama, que también puede actuar en la mediapunta y que en teoría viene a suplir a David García; y al atacante Dani Lidueña, jugador diestro que se mueve por todo el frente del ataque, ya sea en la mediapunta o en ambos costados y que además tiene olfato de gol, como prueba sus 9 tantos en el Poli Almería, equipo del que procede. El club tiene atado igualmente al lateral izquierdo Chacartegui, aunque espera el pase internacional desde la federación búlgara para hacer oficial su fichaje e igualmente tiene sus ojos puestos en el atacante coreano Park, que primero debe salir del Águilas.

De esta forma, Checa ha citado a los dos nuevos jugadores azulinos, que entran en su primera convocatoria y podrían tener minutos durante el encuentro, si bien en cuanto al once inicial todo apunta a que la única variante será suplir a Charaf, puesto para el que tiene muchas papeletas Misffut. El resto del equipo sería el formado por Ismal Gil -cinco porterías consecutivas a cero- bajo palos, Paco Torres y Ricky en los laterales y Josete y Geovanni en el centro de la zaga; Adri Rodríguez, Misffut y Reina en la medular, con Iago y Armengol en los costados y arriba Nané.