Jon Erice, entrenador del Recre Granada, habla así del Xerez CD: "Un histórico que ha resurgido gracias a su leal afición"

El Recreativo Granada llega este domingo a Chapín inmerso en una crisis de resultados -sólo un punto en las últimas cinco jornadas- que ha colocado al equipo de Jon Erice en puestos de descenso a Tercera RFEF, situación grave para una escuadra que la pasada temporada militaba en Primera RFEF. Por este motivo, la dirección deportiva del filial granadinista está siendo uno de los animadores del mercado de invierno y hasta la fecha ha realizado cinco fichajes, entre ellos el de Alberto Ulloa, futbolista del Xerez CD hasta la pasada semana. También han llegado William, Íker Burgos, Tito y Obounet Mossango, mientras que las bajas son el delantero Serigne Faye, con el que se llegó a un acuerdo para su desvinculación al igual que con el jerezano Hugo Martínez, el granadino Paco Cantal, que ha firmado por el Arenas de Armilla, y el último ha sido el centrocampista Dani Clavijo que jugará en el Antequera, líder del Grupo II de Primera RFEF. El único que ha salido cedido debido a sus escasos minutos ha sido el central Oussama, que jugará lo que resta de temporada en el CD Atlético Paso canario.

Jon Erice espera que los refuerzos le den a su equipo mayor empaque en el apartado físico y, sobre todo, más experiencia para intentar la difícil empresa de evitar el descenso tras una docena de temporadas en el tercer escalón del fútbol español. El técnico ha hablado de la situación de su equipo en la previa del encuentro contra el Xerez CD y asegura que "llegamos en un momento delicado en la clasificación, aunque no me preocupa en absoluto. Creo en la gente que tenemos aquí, en el día a día, en los juveniles...e iremos a hacer nuestro fútbol, a intentar ganar y a ser un equipo reconocible".

Del Deportivo, señala que "el Xerez es un histórico, pasó por unos problemas grandísimos, resurgió gracias a su gente y su afición, que es muy leal. Es un club que he visto en Primera o Segunda División, mis chicos son jóvenes y esto no acaban de creerlo, pero yo sí lo he visto y lo he vivido, y con un estadio que la única pega que tiene es la pista de atletismo, porque si no sería uno de los estadios con mejor ambiente de España".

Destacó igualmente que el Xerez CD es "un equipo muy compacto, muy hecho, muy a lo que quiere su entrenador, que lleva allí varias temporadas y lo está haciendo muy bien y tiene a buenos futbolistas que le están dando muchísimo resultado". Posteriormente, comentaba sobre las ausencias de jugadores que están ahora actuando en el primer equipo que "estamos en un filial y hay que contar con esto, chicos que están en dinámica del primer equipo que es parte del equipo en el que estamos y convivimos con ello de forma natural porque realmente es lo que buscamos".