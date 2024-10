Paco Torres hace autocrítica tras la derrota ante el Antoniano

Jerez/El Xerez CD llegaba al Municipal de Lebrija para medirse al Atlético Antoniano como líder del Grupo IV y encajó su primera derrota del curso lejos de Chapín con un penalti que el exazulino Óscar transformó en la recta final de la primera mitad. Checa se mostró crítico tras el encuentro, felicitó al rival y advirtió que para ganar un partido hay que hacer más cosas, aunque también considera que un empate tampoco hubiese sido injusto.

El revés en Lebrija sentó mal en el vestuario y los xerecistas también reconocen que no estuvieron a la altura, especialmente en el tramo inicial del partido, hacen propósito de enmienda y ya están centrados en sacar adelante el derbi del domingo (18:00) en Chapín frente al Cádiz Mirandilla, que es colista con dos puntos, el último logrado esta jornada al empatar a uno como visitante ante el Juventud Torremolinos.

Checa realizó cambios en el once inicial ante el Antoniano y al lateral Paco Torres le tocó saltar al verde en esta oportunidad en el último cuarto de hora de partido, ya que el nazareno optó por defensa de tres. El azulino terminó el choque decepcionado y subrayó que "las sensaciones después de una derrota nunca son buenas, pero estamos tranquilos, el inicio de liga ha sido increíble y esto demuestra que la categoría es muy complicada y nos vamos a encontrar más campos y más partidos así. Creo que el equipo está preparado y deseando de empezar una nueva semana para recibir al Cádiz y sacar los tres puntos".

El Municipal es un campo en el que no es fácil jugar, pero el Deportivo había sacado tajado en sus visitas anteriores al Antoniano, y en esta oportunidad no pudo ser. Torres detalla que "el campo es complicado porque es diferente a lo que estamos acostumbrados en Chapín, pero estamos preparados para jugar en escenarios así. Ellos se enchufaron antes, salieron mucho mejor que nosotros y eso no puede volver a ocurrir, hay que seguir trabajando y peleando. No queda otra que luchar para lograr los objetivos".

El equipo de Diego Galiano se quedó con los tres puntos con un penalti de Adolfo sobre Óscar, el defensa no vio la acción desde el banquillo. "De cara a portería creo que no hubo opciones claras para ninguno de los dos equipos. La jugada de su penalti no la vi desde lejos, pero luego hubo otra sobre Ricky que sí pudo serlo. El árbitro decidió que no y ya está".

No miramos la clasificación, sólo pensamos en sumar cada jornada de tres en tres

Pese a la derrota, el Deportivo conserva el liderato con doce puntos, los mismos que el Linares, que cayó ante el CD Minera, y dos menos que el UCAM Murcia, que tenía la opción de colocarse primero de haber ganado su enfrentamiento al Águilas, pero lo empató a uno. En el vestuario, azulino no piensa en la primera posición: "A estas alturas, nosotros no miramos la clasificación, miramos ir sumando de tres en tres. Lo importante ya es pensar en la próxima jornada y en lograr un triunfo con el apoyo de nuestra afición, que una vez más demostró en Lebrija que es increíble. Lo tenemos que dar todo por ella. Esta afición no deja de sorprendernos y por ella nos vamos con peor sabor de boca aún, por no haberle ofrecido los tres puntos porque se lo merece por el calor que pasó y por el esfuerzo. De todos modos, tienen que estar tranquilos porque el equipo va a muerte, somos una piña que trabaja a tope".

Los resultados de la jornada se aliaron con el cuadro azulino y, bajo el punto de vista de Paco Torres, eso viene a demostrar que "la categoría está muy igualada. Nivel tienen todos los equipos, no hay ninguno del que se pueda decir que en enero estará ascendido o descendido, esto es lo que nos vamos a encontrar toda la campaña y hay que estar preparados".

El xerecistas ya ha pasado página tras el revés y quiere centrarse en el derbi de este domingo frente al Cádiz Mirandilla, un partido "importante para el club y para la afición, aunque para los jugadores todos son iguales porque lo que queremos es ganar. Vamos a intentar trabajar al máximo para llegar a ese encuentro en la mejor forma posible para llevarnos los tres puntos junto a los nuestros".