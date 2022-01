El reto de Fajardo y del Xerez CD para la segunda vuelta

Emilio Fajardo, entrenador del Xerez CD, se ha fijado como reto con su equipo "ser los mejores de la segunda vuelta, consiguiéndolo estaremos dentro del objetivo". El preparador alicantino, no obstante, no esconde su preocupación por la situación económica que vive la entidad porque "es evidente que tenemos un problema", confía en que la salida de Lucas Correa sea la única y en cambio se muestra escéptico al hablar de fichajes debido precisamente a esos problemas económicos.

Tras las vacaciones navideñas, el equipo se ha entrenado esta semana hasta el jueves y regresará este lunes a los entrenamientos para preparar el partido del día 6 en Los Barrios, el primero de la segunda vuelta. Fajardo confiesa que durante los días de descanso le ha estado dando vueltas a "cómo podemos mejorar" y el diagnóstico lo tiene claro: "Es verdad que tenemos unos muy buenos números como locales, pero como visitantes se pueden arreglar y esa es la valoración que hemos hecho, ver cómo podemos mejorar nuestros registros fuera de casa. Si lo hacemos y seguimos igual de fuertes en casa estaremos dentro del objetivo".

Liderato "Yo no renuncio a la 1ª plaza, hemos tenido una 1ª vuelta anómala y aún así los números son muy buenos"

Campos "Creo que somos el único equipo que no entrena en el campo donde juega, actuamos siempre de visitantes"

Refuerzos "No creo que los haya, estamos pasando por un problema económico que es evidente y si hay salidas es para que los que se queden estén más cómodos"

Salidas y objetivos "Si hay más salidas es el club quien tiene que comunicar si cambia el objetivo, conmigo el equipo saldrá siempre a ganar"

El Deportivo tiene que recibir en casa a Recreativo, Utrera, Ciudad de Lucena y Gerena en la segunda parte del campeonato y, a priori, el calendario a domicilio es más benévolo con la única salida a Córdoba de los contrarios que están situados en la zona alta. No obstante, el técnico señala que "ya sabemos que este grupo es muy complicado y que cualquier rival en su casa es muy difícil de batir. Tenemos partidos con rivales directos en casa y hay que seguir con esos buenos números y luego fuera mejorarlos porque sobre todo hemos recibido muchísimos goles en algo en lo que somos muy fuertes. En casa sólo dos y un número tan alto fuera no es normal, tenemos que buscar el equilibrio y ser defensivamente más fuertes y jugar fuera como hacemos en casa, presionando desde arriba, metiendo pierna larga. Planteamos los partidos fuera igual, pero algo está fallando y hay que mejorarlo".

El Xerez CD es tercero a diez puntos de un Recreativo que está invicto, pero el técnico azulino cree que hay puntos suficientes para recortar. "El jueves hay un Recreativo de Huelva-Utrera y en cualquier momento podemos recortar puntos y además tenemos que recibirlos. Yo no renuncio a la primera posición. Tengo muy claro que el objetivo que tenemos es ser el mejor equipo de la segunda vuelta. Hemos tenido una primera un tanto anómala con respecto al resto de rivales. Empezamos muy pronto, tuvimos la Copa RFAF, la Copa RFEF, jugando casi hasta noviembre partidos domingo y miércoles. En ese sentido, hemos sido un equipo diferente al resto y pese a ello tenemos muy buenos números. Si somos el mejor equipo de la segunda vuelta, el objetivo estará conseguido, no sé si de primeras o por el camino largo".

Problemas económicos y de campos para entrenar

El técnico y el equipo han sufrido los problemas endémicos del club para disponer de campos de entrenamiento, algo de lo que estuvo informado desde el primer día. Pero una cosa es saberlo y otra padecerlo. "No entiendo cómo mínimo un día no entrenes donde juegas, al final es que juegas de visitante todos los partidos. El jueves jugamos de visitante en Los Barrios y el domingo también de visitante en el Pedro S. Garrido contra el Pozoblanco. Jugamos de local porque nuestra gente nos hace sentir así, pero el Pedro Garrido llevamos sin pisarlo tres meses y Chapín un mes, y si jugamos en Chapín qué menos que entrenar un día para conocer las dimensiones y en el Pedro Garrido igual, al menos para saber dónde bota bien o mal el balón, más o menos rápido, qué zona está mejor y qué zona peor... Creo que somos el único equipo de la categoría que no entrena en su campo. Eso te resta puntos", lamenta.

Lucas Correa se ha marchado a Uruguay, el técnico no cree que se produzcan incorporaciones y si hay más salidas, ¿varía el objetivo? "Eso lo tiene que marcar el club. Nos marcaron uno a principios de temporada y vinimos a ello. Si ahora salen jugadores y el club cree que cambia el objetivo, que lo comuniquen ellos. Nosotros vamos a salir a ganar todos los partidos, al menos con este entrenador. ¿Llegadas? No creo que las haya, porque estamos pasando un problema económico, es evidente que hay un problema. ¿Que hay salidas? Pues habrá que reponerlas con los que estamos y hacernos fuertes. Lo lógico en todos los clubes es que si hay salidas haya también llegadas, pero si aquí las hay es para solventar el tema económico, para que los que se queden aquí estén cómodos. Supongo que será la intención si dejan salir a más gente".