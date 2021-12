2021: de la decepción a una nueva ilusión, aunque con incertidumbre económica

El Xerez Club Deportivo cierra el año 2021 en la tercera plaza del Grupo X de la Tercera RFEF, lejos del Recreativo de Huelva -10 puntos- y a cuatro del Utrera tras una primera vuelta en la que el equipo que entrena Emilio Fajardo ha mostrado una cara en casa y otra bien distinta a domicilio, sobre todo cuando ha tenido que medirse a equipos de su mismo nivel.

No es la categoría en la que los socios y aficionados al Deportivo soñaban estar a principios de la 20/21. La llegada de Juan Díaz a la entidad supuso un antes y un después. De luchar cada temporada por eludir el descenso y evitar volver a las catacumbas del fútbol provincial a ser uno de los favoritos a dar el salto de categoría.

Pero el XCD no cumplió con su objetivo. El triunvirato formado por Juan Luis Gil, José Luis Mateos y Juan Díaz prescindió de Joaquín Poveda tras la primera derrota del equipo sufrida en Los Barrios y pusieron en manos de Esteban Vigo el destino del grupo. El 'Boquerón', que llevaba varios años sin entrenar, aceptó el reto pese a advertir desde el primer momento que no conocía la categoría.

Esteban cogió a finales de 2020 a un Xerez CD líder de grupo y debutó con derrota ante el Xerez DFC, que en apenas dos jornadas le había restado 6 puntos en la clasificación. Llegó una tercera derrota seguida en Rota y la pérdida del liderato. El equipo acabó la primera fase segundo y comenzó la segunda en la cuarta plaza, obligado a escalar hasta la segunda para obtener el ascenso directo.

Los azulinos ganaron en Lepe al San Roque, donde se apareció la virgen, y al Puente Genil en casa, donde empataron con el Ciudad de Lucena. También superaron al equipo lepero en La Juventud y sufrían su única derrota en Lucena. Con estos números, un triunfo en Puente Genil daba al Deportivo el pasaporte a la Segunda RFEF, pero en el Polinario sobrevino la debacle: 4-1 y adiós al ascenso directo.

Nueva oportunidad

Todavía había otra oportunidad en la fase de eliminatorias. Los azulinos se vengaron del Puente Genil, al que dejaban en la cuneta en un partido con prórroga y final de infarto con gol postrero de Rares con diez sobre el campo y en el partido definitivo recibían al Ceuta en casa.

Todo estaba a favor de los de Esteban: el Pedro S. Garrido se quedó pequeño (con aficionados con sus entradas compradas sin poder entrar) y todo parecía estar a favor de los xerecistas, que falaron una vez más, haciendo un partido lamentable sin tirar a portería, cayendo finalmente de la forma más cruel, 0-1 y en el minuto 90. Otro año más en Tercera.

Verano movido y adiós de Juan Díaz

El verano fue movido en el Deportivo. El club firmó a Emilio Fajardo, anunció las bajas de Lolo Garrido y Carlos Calvo y tras varias incorporaciones más Juan Díaz, que era quien ponía la mayor parte del dinero, se marchaba de la entidad por desavenencias con Juan Luis Gil por el fichaje de Antonio Sánchez. Luego le siguieron otros directivos como Juan Manuel Matos y José Luis Mateos.

Pese a ello, se configuró una plantilla competitiva para luchar de nuevo por el ascenso, el equipo acabó subcampeón de la Copa RFAF y se quedó a las puertas de la Copa del Rey, cayendo en cuartos de la Copa RFEF contra el Córdoba. Mala suerte en el césped y peor aún en lo económico: la taquilla estaba asegurada con un Primera.

En Liga, el equipo se ha mostrado fortísimo en casa y titubeante a domicilio, aunque enderezó el rumbo tras caer en el Nuevo Colombino, sumando cinco triunfos consecutivos. Sin embargo, de nuevo en el Polinario aparecieron los viejos fantasmas y el XCD despedía la primera vuelta cayendo 3-1.

Problemas económicos

En lo institucional, los problemas económicos aparecieron a los pocos meses, hubo una asamblea en la que se explicó la situación delicada de la entidad y pocos días después entraba en el club Gestar Sport para aportar "capital humano", pero no económico. La plantilla cobró la nómina de octubre a finales de noviembre y el 40% de noviembre el 23 de diciembre tras un acuerdo alcanzado con la entidad para un plan de pagos a tres meses, aunque desde el club se ha abierto la puerta a los jugadores que no puedan afrontar esta situación. El primero en hacer el petate ha sido Lucas Correa, un fijo en el centro de la defensa que regresa a Uruguay. El temor entre los aficionados es que puede que no sea la única salida.

El club, no obstante, confía en que no las haya y poder afrontar así 2022 con todas las garantías para luchar por un ascenso de categoría que de modo directo está más que complicado por la gran temporada que está realizando el Recreativo de Huelva, que de momento está demostrando estar un peldaño (o dos) por encima del resto de rivales. Parece que la pelea estará en acabar del segundo al quinto y, de momento, los azulinos cumplen con ese objetivo.