Nueva reunión entre el Xerez CD y el Área de Deportes del Ayuntamiento de Jerez

Una representación del consejo de administración del Xerez CD se reunirá el próximo miércoles 27 de julio con el Área de Deportes del Ayuntamiento de Jerez, encuentro que se celebrará a las doce y media en el Edificio 2002 junto al Estadio Municipal de Chapín.

Después de ser recibidos por la alcaldesa de Jerez hace unas semanas en una reunión que el presidente de la entidad, Juan Luis Gil, calificó de "muy positiva", el club se verá ahora las caras con Deportes en un encuentro en el que se estudiará aspectos meramente deportivos, como los campos de entrenamiento y el escenario donde el equipo va a jugar sus partidos de Liga.

Hay que recordar que la intención del Xerez CD es disputar la temporada oficial en el Municipal de Chapín, ya que es el campo que el técnico Paco Peña considera idóneo para el equipo. En temporadas anteriores, la entidad ha tenido que pagar cada vez que ha jugado en el Estadio al no estar incluido en convocatoria de uso de las instalaciones deportivas al mantener deudas con la administración y todo apunta a que la situación no cambiará hasta que la sociedad no alcance un acuerdo con Hacienda.

Igualmente, la entidad tenía intención de jugar en Chapín los amistosos de pretemporada contra el Recreativo, el Marbella y el Real Jaén, aunque ya ha recibido la negativa de Deportes para el choque contra el equipo de Emilio Fajardo del día 14 de agosto, ya que un día antes el Xerez DFC juega contra el Córdoba y la empresa que se encarga del mantenimiento del césped -Royalverd- emitió un informe negativo, dado que el estado del campo tampoco se encuentra en su mejor momento. Los rectores del Deportivo esperan que no existan problemas para los encuentros contra el Recre (6 de agosto) y Real Jaén (27 de agosto).