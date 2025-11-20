Ricky, apto para el partido del Xerez CD en Yecla

Conforme van avanzando las horas y se acerca el día del partido del Xerez CD en La Constitución de Yecla se va aclarando el panorama en cuando a los jugadores tocados que tiene Diego Galiano desde hace varias semanas. El equipo trabajó este jueves en el Estadio Pedro Garrido y de los tres jugadores que se han perdido los últimos encuentros, Ricky, Josete y Chacartegui, sólo el chipionero entrena ya al mismo ritmo que el grupo.

En efecto, al lateral ha participado en el entrenamiento del equipo en el campo de la avenida Blas Infante y, en principio, no debería tener mayores problemas para regresar a la defensa azulina, que no ha podido contar con tres de sus titulares en los últimos compromisos. El chipionero se ha perdido los partidos contra La Unión y Lorca y su última comparecencia fue en Linarejos, encuentro en el que los xerecistas empataron a dos tantos.

Todo apunta a que el lateral podrá ser de la partida en Yecla, probablemente ocupando el lateral izquierdo, ya que Felipe Chacartegui aún no se ha integrado a la dinámica del grupo. Y es que el isleño es otro que se ha perdido los dos últimos encuentros con el Xerez CD. El lateral zurdo arrastraba una fascitis plantar que ya le estaba dando problemas semanas atrás, pero además en Linarejos sufría una torsión en la rodilla que afortunadamente se quedaba en un susto.

'Chaca' ha estado realizando carrera continua y después algunas series más explosivas y no hay que descartarle al menos para integrar la lista de convocados a tierras murcianas. Al igual que Chacartegui, Josete también ha estado haciendo carrera, su recuperación va por buen camino y la semana próxima podría ya estar disponible para Diego Galiano. El central ilicitano no ha podido estar en los cuatro últimos partidos tras caer lesionado en el Nuevo Colombino, ha recortado plazos y su regreso está más cerca.

En cuanto al entrenamiento, Diego Galiano ha probado varias alternativas para suplir a Adri Rodríguez. El mediocentro azulino ha sido sancionado con dos encuentros por la roja directa que vio en el partido frente al Lorca Deportiva y se va a perder tanto el choque contra el Yeclano como el siguiente en casa frente al Real Jaén, reapareciendo en la salida a La Condomina frente al UCAM Murcia.

El técnico guadalcacileño optó por una dupla formada por Ismael y Charaf en Linares en ausencia del isleño y podría repetir de nuevo, por lo que el palaciego abandonaría la banda derecha: Galiano probó este jueves con Zelu y luego con Franco, ya que Javi Rodríguez jugará de nuevo en el lateral derecho. También tiene como alternativa colocar a Bless en el centro del campo escoltando a Ismael y Jaime López y con Charaf con libertad de movimientos. La última incógnita está en resolver si bien Moussa bien Nané ocupa el puesto de delantero centro. De momento, y tras las once primeras jornadas, entre los dos sólo suman un gol, el que logró el senegalés en Linarejos para abrir el marcador.