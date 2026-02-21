Un rival directo calibra el momento de duda del Xerez CD

La temporada 25/26 comienza a decidirse para el Xerez CD en el Llano del Beal este domingo, donde los xerecistas de Diego Galiano se miden a la Deportiva Minera de su exentrenador José Carlos Romero 'Checa', uno de los equipos más en forma del campeonato aunque en La Victoria sufría un revés que rompía una racha de cuatro victorias consecutivas que habían colocado a los murcianos en puestos de play-off de ascenso.

El Deportivo, con bajas importantes y dudas por el juego desplegado las últimas semanas, sobre todo fuera de casa, se la juegan contra un adversario cuyo aliento sienten en el cogote: 39 puntos suman los azulinos por los 38 de una Minera que hasta el partido en Jaén se mantenía invicta en 2026. Si el 2-0 ha hecho mella en la moral de los cartageneros será algo que se podrá comprobar durante y tras el partido, pero para el Xerez CD es una final. Los azulinos sólo han ganado un encuentro de los últimos cinco y no vencen a domicilio desde el milagro de Almería, cuando le dio la vuelta al partido en el descuento con los goles de Jaime López y Nané.

Desde fuera, se atisba un Xerez CD que ha perdido chispa, se le acusa de haberse arrogado el 'unocerismo', táctica que no siempre sale bien -para muestra el botón de Linares- y con jugadores atravesando un bajón de rendimiento. No están en su mejor momento futbolistas como Josete o Isma Gutiérrez; de Zelu se esperaba muchísimo más; y, para colmo, Galiano tiene las bajas seguras del sancionado Guille Campos y los lesionados Jaime López -que tendrá que pasar por el quirófano-, Charaf y Zequi, que no se ha recuperado del golpe que sufrió en el partido contra el Linares.

Las condiciones del Ángel Celdrán, probablemente el campo más pequeño de la categoría, incitan a pensar en un partido similar al de Lebrija o el Polinario, donde el Xerez CD acabó naufragando. "Tenemos una espinita clavada en este tipo de campos de césped artificial", señalaba Diego Galiano en la previa del encuentro. Se espera un duelo de mucho juego directo, segundas jugadas y con especial atención al balón pasrado, uno de los talones de Aquiles del cuadro azulino este curso.

Cambios obligados

Diego Galiano se va a ver obligado a trastocar prácticamente todas las líneas debido a las bajas. En defensa, Guille Campos venía actuando en el lateral derecho pero está sancionado y su demarcación puede ser para Javi Rodríguez, que pasaría del flanco izquierdo al diestro. Felipe Chacartegui, que se ha perdido los últimos cinco partidos por una fascitis plantar, puede regresar al lateral izquierdo o bien Ricky. En la medular, Bless gana enteros en un campo donde el juego aéreo y físico va a prevalecer. Adri Rodríguez e Isma tienen plaza asegurada, mientras que la gran novedad podría ser jugar con dos puntas: Nané y Chuma, quedando un puesto para Mati Castillo o incluso Ricky si Chacartegui es titular.