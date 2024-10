El Xerez CD entrena en Chapín con buenas y malas noticias

Jerez/El Xerez CD ha entrenado este miércoles en Chapín, escenario que albergará el sábado (18:30) su importante cita ante el Orihuela, y Checa se ha encontrado con buenas y malas noticias. Los azulinos han pisado el verde para comenzar a preparar un encuentro complicado, en el que tanto el Deportivo como su rival ponen mucho en juego. El Deportivo debe cortar su dinámica de tres jornadas sin vencer, con dos derrotas fuera y una igualada en casa, para no perder los puestos de privilegio en la clasificación y el combinado alicantino, que acumula cinco partidos sin sumar de tres, para salir de las plazas de descenso teniendo en cuenta que su objetivo al inicio de la campaña era pelear por el ascenso a Primera RFEF igual que el pasado ejercicio, cuando cayó en la final ante el Barakaldo.

Los xerecistas han completado una sesión intensa y el gran protagonista ha sido Miguel Reina, que ha superado las molestias en la rodilla que le han impedido participar en los últimos cuatro partidos disputados por su equipo. El centrocampista sevillano fue titular en la primera jornada de liga contra el UCAM Murcia, comenzó a tener problemas y no volvió a reaparecer hasta la cuarta jornada frente a La Unión, en un compromiso en el que participó en la segunda mitad. Desde entonces, no ha podido jugar. Reina ha completado la sesión de trabajo a buen ritmo y es probable que ya tenga minutos ante el Orihuela, aunque ya dependerá de los técnicos que apuesten o no por él de salida teniendo en cuenta que lleva un mes fuera.

El lateral chipionero Ricky ha puesto la nota negativa en el Municipal. Intentó entrenar, pero tuvo que desistir. El azulino se perdió el partido ante el Almería B por una sobrecarga que arrastra en los isquios y aún tiene molestias, por lo que no ha podido trabajar con el grupo y es duda.

El Deportivo afronta tres partidos en una semana que comienza este sábado con el Orihuela y continúa con el partido de Copa del Rey el miércoles frente al Ceuta y finaliza el domingo 3 de noviembre en el estadio Iberoamericano contra el San Fernando, Checa realizará rotaciones y es complicado que fuerce a los jugadores tocados para evitar problemas.

Los xerecistas aún deben afrontar dos entrenamientos más antes de recibir este sábado a los oriolanos de José Ramón Rodríguez y lo harán tanto este jueves como el viernes en el Pedro Garrido.