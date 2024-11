Un Xerez CD muy mermado aspira a prolongar su dinámica ante la Balona

Jerez/Duelo de altura este domingo (17:30) en el Pedro Garrido por la resiembra de Chapín. Cara a cara, dos equipos históricos de la provincia, que hace ya algunas temporadas se enfrentaron en superior categoría y dejaron tardes de gloria a sus aficionados. Frente a frente, Xerez CD (9º con 17 puntos) y Balona (16º con 10). Los dos conjuntos llegan necesitados, aunque mucho más los albinegros, que no están cumpliendo con el papel de favoritos para pelear por el ascenso a Primera RFEF y que desde el principio de la competición se han instalado en la zona baja de la clasificación.

El Deportivo rompió hace dos jornadas una dinámica negativa de cinco partidos sin perder, cuatro derrotas y una igualada, ha sumado cuatro puntos de los últimos seis -Águilas y Deportiva Minera- y ahora aspira a confirmar esa mejoría ante su parroquia en un estadio que ejercerá mucha más presión que el Municipal -se han instalado gradas supletorias para tres mil espectadores que doblan el aforo-, pero cuyo césped deja mucho que desear.

Los aficionados azulinos podrán utilizar este domingo las nuevas gradas supletorias. / Miguel Ángel González

Además, los problemas se le han multiplicado a Checa en las últimas horas por culpa de las lesiones. A las ausencias desde hace varias semanas de Ricky Castro, Iago Díaz y Nané, se han unido a última hora Adolfo el viernes y Álex del Río este mismo sábado. El defensa sevillano ha sufrido un pinchazo en el abductor, ha tenido que parar y los técnicos han optado por darle descanso. El equipo se ha quedado en cuadro y el preparador nazareno ha tenido que convocar al central del filial, de Segunda Andaluza, Beltrán para completar la lista, en la que están todos los futbolistas disponibles.

Beltrán, del filial, citado

Con tantos inconvenientes, el once inicial es un puzle que el entrenador xerecista no tiene fácil resolver. En la portería seguirá Santos -aún no ha cumplido el ciclo de cuatro partidos que suele dar a cada cancerbero- y en la defensa ya llegan los primeros problemas. Lo normal es que como local se decante por una línea de cuatro. Paco Torres debe estar en la derecha y como centrales, al no estar Adolfo, titular en las tres últimas citas, estarán Josete, que vuelve, y Geovanni, aunque el portuense podría desplazarse a la izquierda y ocupar su puesto Adri. Otra opción es la de Sergio López, igual que ante el Ceuta. En la medular, Reina y David García junto a Ulloa podrían controlar la sala de máquinas con Misffut y Charaf escoltando a Diego Domínguez. Otra alternativa que los técnicos pueden barajar es la de no apostar por Ulloa y sí por Adri Valiente pegado a banda.

Falta de gol

Al margen de las bajas, el Xerez CD tiene otro gran problema que solventar, su falta de gol. Genera, pero no concreta y, a veces, no llega a crear lo necesario. Ha firmado diez desde que comenzó la liga y se va a encontrar con un adversario que aún tiene más problemas en ese sentido, ya que sólo ha materializado ocho.

Alberto Martín es uno de los jugadores con los que no puede contar Javi Moreno.

El rival, con cuatro ausencias

La Balompédica se presenta en el Pedro Garrido en la que será su segunda salida seguida -la pasada jornada empató ante el Águilas- también por segunda semana consecutiva con cuatro bajas. Carlos León y David Hernández repiten entre los ausentes y a ellos se unen Connor Ruane, con una fractura de peroné que le mantendrá apartado de los terrenos de juego hasta febrero, y Alberto Martín, que reapareció en Águilas, pero que vuelve a tener problemas musculares. Son altas el mediocentro Ale Hernández, ausente las dos últimas jornadas, y David Pecellín, una vez cumplida su sanción.

Con todos estos cambios y teniendo en cuenta que el estado físico de algunos jugadores no es el idóneo, el once inicial da para muchas alternativas, aunque parece evidente que en defensa Sergio Chica se desenvolverá como central para que Fran Moreno pueda ocupar la vacante del lateral zurdo. Ale Hernández se antoja el relevo ideal para Alberto Martín y arriba está la opción de Jack Harper como referente ofensivo, primero por su rendimiento en Águilas y segundo por las peculiares condiciones del terreno de juego.