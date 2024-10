El Xerez CD se puede quedar sin una ayuda de 123.000 euros de la RFEF que ya tiene concedida el Xerez DFC

El Xerez CD tiene cinco días hábiles para no perder una ayuda de 123.000 euros.

La Real Federación Española de Fútbol ha comunicado a varios clubes de Segunda Federación entre los que se encuentra el Xerez CD que tienen de plazo cinco días hábiles para solventar las causas por las que se quedarían sin percibir las ayudas correspondientes al Plan Impulso 27 y la Cláusula IX (desplazamientos y fomento base), dotaciones que alcanzan un total de 123.000 euros. En el caso del Xerez CD, la ayuda solicitada con fecha tope de 30 de agosto no se ha concedido al no presentar los certificados actualizados de estar al corriente con la AEAT y la Tesorería General de la Seguridad Social, además de tener trámites administrativos, según la resolución que ha publicado la Federación en su página web.

No es la primera vez que el Xerez CD se queda fuera de este plan que lleva varios años en activo. Las temporadas anteriores, en Tercera RFEF, tampoco pudo acceder a esta línea de ayuda debido a las deudas del club con Seguridad Social y Agencia Tributaria y esta temporada no es una excepción. Los servicios jurídicos de la entidad están estudiando todas las posibilidades, aunque la única vía para acceder a la subvención sería alcanzar un acuerdo con AEAT y SS. De cualquier modo, el club nunca vería ese dinero ingresado en sus arcas, ya que iría destinado a saldar deuda con la Agencia Tributaria, por lo que es una cantidad que no se encontraba dentro del presupuesto.

Otros clubes que también aparecen en el listado y que tienen cinco días hábiles para solventar los trámites son el Coruxo, Guijuelo, Marino de Luanco, Avilés, SD Compostela, AnguianoBarbastro, SD Logroñés, Utebo, Europa, Sabadell, UD Logroñés, Lleida, Ibiza Islas Pitiusas, Águilas, Antoniano, UCAM Murcia, Talavera y Rayo Majadahonda, si bien algunos sólo tienen que cumplimentar o presentar formalmente la solicitud y a otros les falta información del apoyo económico. El Xerez DFC, por su parte, sí ha cumplido con todos los requisitos solicitados por la RFEF para hacer méritos a estas ayudas y las arcas del club azulino ingresarán 123.000 euros

"El Programa Impulso 27 es el Programa de la RFEF de vertebración de los mecanismos necesarios para conseguir la máxima profesionalización de los clubes del fútbol aficionado español y ofrecer las ayudas económicas necesarias para la mejora de los medios y las estructuras de los propios clubes para disponer de unas competiciones del máximo nivel profesional y deportivo", según se explica en las bases de la convocatoria. "Ha sido y es voluntad de la RFEF colaborar con el conjunto de los Clubes de Segunda Federación y de Tercera Federación para la mejora del fútbol aficionado mediante el trabajo planificado y conjunto. Dentro del programa Impulso 27 los clubes que voluntariamente se adhieran al mismo asumen un conjunto de obligaciones de transparencia, cumplimiento normativo y profesionalización de las estructuras, así como apuesta por el fútbol aficionado y de base".

El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas para la "participación en las competiciones de ámbito estatal en el contexto del Programa Impulso 27 dirigidas a clubes de Segunda Federación y Tercera Federación en la temporada 2024/2025. El dinero que se destina a la ayuda de los clubes aficionados no miembros de la Liga Nacional de Fútbol Profesional o de la Liga Profesional de Fútbol Femenino proviene de fondos propios de la RFEF, así como de otros acuerdos, convenios o normativa específica y permite acercar a los clubes no profesionales a los recursos que tienen los clubes profesionales mediante otros mecanismos de ingresos". La RFEF destina un máximo de 21.432.000€ en la temporada 2024/2025 a las ayudas objeto de esta convocatoria.

Requisitos