Adrián Gallardo, delantero del Xerez DFC, cauto: "Lo del 'play-off' ahora es virtual"

Adrián Gallardo fue uno de los grandes ausentes del once titular del Xerez DFC ante el Conil. El máximo goleador azulino, que ahora lleva 17 tantos, fue suplente por primera vez con García Tébar y salió al rescate de su equipo en el inicio de la segunda mitad, al anotar los dos primeros goles del partido. Tenían mucho valor, abrían el camino del triunfo -el primero ante los amarillos en todos sus enfrentamientos- y las puertas de la zona de 'play-off' a su equipo.

Al ariete no le gusta quedarse en el banquillo y se mostró feliz con su doblete: "Siempre quiero jugar pero el míster es el que manda, somos veinte y todos estamos listos para jugar. Me ha tocado salir desde el banquillo y, gracias a Dios, he podido aportar goles, que es para lo que me ficharon, y ayudar al equipo. Prefiero siempre tener más minutos y más tiempo para marcar pero estoy para lo que decida el míster, noventa, treinta o diez".

Al equipo xerecista le ha costado mucho esfuerzo colocarse en zona de fase de ascenso. El isleño resalta que "eso supone para nosotros un incentivo, sirve para premiar el trabajo que llevamos hecho, llevamos 26 partidos sin perder. De todos modos, ahora mismo no vale de nada, eso es virtual, quedan seis jornadas. Aún así, nos refuerza anímicamente, eso significa que estamos haciendo las cosas bien pero hay que seguir peleando".

El Xerez DFC se impuso por 3-0 al Conil pero le costó abrir la lata y los goles no llegaron hasta el segundo tiempo con los cambios. "Intentamos dar el cien por cien siempre, pero hay un rival enfrente, ellos salieron a tope. Todo el mundo quiere jugar aquí, quiere fichar aquí y quiere hacer un buen partido. Cuando se le han ido un poco las fuerzas hemos apretado y hemos explotado nuestro estado físico, que ahora es bastante bueno".

Gallardo también agradeció a la afición el respaldo durante todo el encuentro y fue tajante al asegurar que "sin el respaldo de nuestros seguidores llevaríamos la mitad de los puntos, en todos los partidos nos dan un empujón bastante importante. Es verdad que nos exige porque la entidad que tiene el Xerez lo requiere pero todos los que hemos venido aquí a cumplir un objetivo lo sabemos".