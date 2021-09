Alberto Durán, el nuevo comodín en las alineaciones del Xerez DFC

Alberto Durán, centrocampista del Xerez DFC, comenzó la Liga de suplente, pero lleva tres jornadas en el once de José Pérez Herrera formando pareja en el centro de la defensa con Antonio Oca. Ha disputado tres encuentros en un puesto que no es el suyo, el equipo azulino ha dejado la portería a cero en dos oportunidades y ha sumado cuatro puntos, tres en Chapín frente al Villanovense (2-0) y uno en el Romano José Fouto ante el Mérida (0-0). Su primer partido fue en el Príncipe Felipe contra el Cacereño y allí perdieron 2-0.

El técnico jerezano es un experto en explotar al máximo las cualidades de sus jugadores y las lesiones le han obligado a reinventarse. Tanto Curro Rivelott en el lateral derecho como Durán en el eje de la zaga por la ausencia de los titulares están respondiendo con nota.

El centrocampista de Jédula, que también pasó por el Guadalcacín, el Arcos o el Sant Rafel de Ibiza, valora de forma muy positiva el empate cosechado en tierras extremeñas y también la evolución del equipo. Bajo el punto de vista del azulino, el Xerez DFC ya le ha tomado el pulso a la nueva categoría tras las dos derrotas en las dos primeras jornadas de Liga contra Córdoba y Cacereño.

"Puntuar fuera es importante, debemos mantener esta línea y trabajar para seguir dejando la puerta a cero y mejorar en ataque"

Durán detalla que sabían que no lo iban a tener nada fácil en Mérida, ya que "visitábamos el campo de un equipo importarte y era una plaza complicada. Arañamos un punto y todo lo que sea sumar, y especialmente fuera de casa, es tremendamente importante para nosotros".

A nivel defensivo, el conjunto azulino ha mejorado con el paso de las jornadas y el xerecista subraya que eso se notó ante la escuadra de Juan García: "Por dentro estuvimos bien, aunque en la primera parte perdimos un par de balones que no debimos perder. Sabíamos que había que trabajar para corregir errores. Si mantenemos la portería a cero, sumamos y lo conseguimos. El equipo estuvo muy sólido en defensa. Ahora, a partir de ahí tenemos que ir construyendo lo que podamos en ataque".

Y en ataque, el Xerez DFC se dejó ver poco en Mérida. "No es fácil. En la primera parte, tuvimos más el balón, pero nos faltó, sobre todo en tres cuartos, ese último pase. Puntuar fuera de casa es importante y toca seguir trabajando y mantener esta línea".

"No tengo prioridad por ninguna posición, si el míster lo necesita que me ponga hasta de portero"

La demarcación natural de Durán es la de pivote, pero Pérez Herrera le ha colocado de central y él se encuentra "cómodo, el equipo me ayuda mucho, Oca también está siempre pendiente y me ayuda muchísimo. Todo al final es cuestión de sensaciones y estamos trabajando bien. Sabíamos que era importante después de las dos primeras jornadas mantener la portería a cero como ya comenté antes".

Su posición en la parcela ancha le gusta, pero desvela: "Yo ya lo he comentado, realmente no tengo prioridad por jugar en ningún lado. Me siento cómodo en las dos posiciones y si el míster necesita que me ponga de portero, hasta de portero soy capaz de jugar, lo importante es eso".