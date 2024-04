Álvaro Garrido: "No tengo ningún recelo hacia el otro Xerez, pero quiero ganar"

Álvaro Garrido llegó al Xerez DFC casi en el último minuto del mercado de invierno, le está costando adaptarse al sistema de David Sánchez y confía en ser importante en las jornadas finales para ayudar al equipo a lograr los objetivos. Con pasado efímero en el Xerez CD -hizo la pretemporada la campaña pasada, pero no debutó de manera oficial y el club le dio la baja para firmar a Álvaro Rey tras el segundo partido de liga-, el mediapunta de Bornos se queda "con lo positivo de su paso por el XCD, no le guarda recelo y cree que para el derbi de este domingo "no hay favorito" claro.

El atacante azulino reconoce que el Xerez DFC llega mejor al encuentro porque "llevamos una buena dinámica y los de arriba están perdiendo puntos", pero asegura que en el vestuario todos tienen "los pies en el suelo" y sólo se piensa en dar caza al Pozoblanco -a tres puntos y al que se enfrentan en Chapín en la última jornada-, mientras que el liderato "está muy difícil". Así, aboga por ir "pasito a pasito, estamos en la cuarta posición y hay que mirar al tercero".

Cuatro victorias consecutivas y cuatro porterías a cero, el equipo está en un gran momento y Garrido lo corrobora: "Llevo ocho partidos y he notado bastante cambio en la plantilla, el equipo ahora mismo inspira confianza, es más compacto, más seguro, encajamos pocos goles, hay esa seguridad defensiva que antes a lo mejor no la había y en ataque estamos metiendo goles y los futbolistas de la zona ofensiva están teniendo suerte de cara a gol, el equipo está en una buena línea".

¿Siente el equipo que puede actualmente con cualquier rival? "Sin sacar pecho, pero desde mi punto de vista sí. El otro día contra el Córdoba terminamos con la sensación de que si jugamos a este nivel va a ser difícil que haya algún equipo que no s supere, pero esto es fútbol...", admite Garrido, que no ve favorito claro pese a que el XCD llega tras sumar un punto de nueve: "Será un partido de tú a tú, en Tercera RFEF no hay diferencias abismales entre equipos, llevan una temporada muy buena y están haciendo las cosas muy bien y que ahora tengan una rachilla mala les suele pasar a todos los equipos en algún momento de una temporada. ¿Favorito? Creo que no lo hay, el que tenga las ideas más claras y mejor esté dentro del campo ganará".

Con pasado en el Deportivo, apunta que "me gusta quedarme con lo positivo. No llegué a debutar oficialmente, hice una pretemporada y estuve muy bien allí, aunque después se dio como se dio, se llegó a un acuerdo y ambas partes felices. No tengo ningún recelo hacia el otro Xerez, todo lo bueno que le pueda pasar... pero obviamente ahora estoy en el Xerez DFC y yo quiero ganar".

Sí reconoce que le gustaría haber jugado más, pero añade que "me está costando también un poco adaptarme a los movimientos que le gustan al míster y que yo no tenía asimilados. Él es quien decide quién juega y es totalmente respetable. Lo que tengo que hacer es aprovechar los minutos que me de". Por último, pide a la afición que "siga apoyándonos como lo está haciendo. Nos sentimos arropados en todos los campos y les animo a que sigan como están haciendo, nosotros vamos a dar el máximo para que todo el mundo disfrute".