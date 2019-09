Javi Casares sigue en el dique seco del Xerez DFC

Javi Casares no acaba de superar el pequeño edema que se le produjo en el abductor y tiene complicado recuperarse a tiempo para entrar en la convocatoria del Xerez Deportivo FC para Pozoblanco. El atacante jerezano, que todavía no ha podido debutar esta liga por la lesión muscular, tiene claro que no forzará su reaparición para evitar recaídas porque "lo que era una pequeña sobrecarga acabó convirtiéndose en un pequeño edema en el abductor", explicaba en Canal Sur, por lo que "hasta que no esté bien no voy a dar el paso adelante".

De esta forma, Javi Casares se mantiene en el dique seco, en el que está desde que acabó la pretemporada ya que cayó lesionado justo la semana del inicio de liga, por lo que se perdió el estreno contra el Antoniano y desde entonces está tratando de recuperarse de su lesión.

Tampoco será de la partida Álex Colorado, expulsado en el Navarro Flores por doble amonestación y sancionado con un partido de suspensión por Competición, que desestimó las alegaciones formuladas por el Xerez Deportivo FC. Al no jugar el pasado fin de semana por la incomparecencia del Écija -que será excluido de la competición-, el centrocampista jerezano deberá cumplir sanción la próxima jornada y se perderá la visita al Pozoblanco.

Así las cosas, García Tébar tendrá justos a 18 futbolistas de la primera plantilla para la convoctoria; en cuanto al equipo, es más que probable la entrada de Adri Rodríguez ya sea en el centro del campo o en la defensa.