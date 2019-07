Rafael Coca, presidente del Xerez Deportivo FC, valora de forma positiva la marcha de la campaña de socios, que, desde su inicio el pasado 17 de junio, llega al final de su cuarta semana con renovaciones y nuevas altas con un ritmo constante y habiendo superado los 500 socios, entre los que se incluye Dani Pendín, que también quiso mostrar su apoyo al proyecto sacando su carnet.

En declaraciones a la web oficial del club, el presidente del Xerez DFC hace balance y explica que "empezamos el 17 de junio y hemos conseguido que 500 socios se acerquen ya a sacar el carnet, hemos tenido también la visita de Dani Pendín, que muy amablemente se ha sacado también su carnet para poder participar en este proyecto y la verdad es que la campaña está siendo buena en el sentido de que estamos prácticamente comenzándola como aquel que dice, poco más de tres semanas nada más. La campaña de socios está establecida de tal forma que incluso se pueda fraccionar el pago del carné y hay distintas posibilidades de hacerse socio".

Entre ellas, una novedad de este año es el Carnet Oro, que incluye todos los partidos de Liga, medios días del club, 'play-off', amistosos, Trofeo de la Vendimia, 10 invitaciones de Palco de Honor, acceso total a partidos de cantera (Xerez B y Juvenil A incluidos) y diploma personalizado, una iniciativa que según Rafael Coca "ha tenido una buena acogida. Nos gustaría que fueran más pero poco a poco podremos ir consiguiendo que los aficionados vayan incrementando su apuesta por este proyecto".

A este respecto, el presidente hace hincapié en los beneficios del Carnet Oro y apunta que "creo que debería animarse la afición porque estamos haciendo un equipo con mucho esfuerzo, con unos fichajes que creo que son bastante importantes y la prueba es el último fichaje, Sergio Narváez, un jugador deseado por muchos y hemos conseguido traérnoslo a nuestras filas, creo que es un estímulo para el socio, para que pudiera sacarse no solo su carnet de socio normal sino incluso algunas empresas que pudieran apostar por nuestro proyecto sacando el Carnet Oro, que por el precio que tiene creo que es muy rentable para el aficionado y para las empresas sobre todo".

Rafael Coca explicó que los carnets físicos aún no se encuentran a disposición de los socios al no estar cerrado el sponsor del carnet, y reiteró "el esfuerzo que está haciendo la directiva para conseguir la plantilla que está haciendo Edu Villegas, que la verdad es que creo que son fichajes de relumbrón y puede ser muy importante para la próxima temporada".