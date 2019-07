Sergio Narváez ya es jugador del Xerez Deportivo FC

Sergio Narváez cambia el Xerez CD por el Xerez Deportivo FC. El club azulino ya ha hecho oficial un fichaje que era un secreto a voces desde que el director deportivo, Edu Villegas, mostrara su interés por el futbolista con la condición de que estuviera "libre a todos los efectos", cosa que confirmó el pasado lunes Gonzalo de Medinilla, abogado del sindicato de futbolista AFE.

De esta manera, el centrocampista jerezano que cumple 34 años este jueves militará en un Xerez Deportivo FC que se está reforzando muy bien de cara a una temporada en la que aspira a dar el salto a Segunda División B. Con la llegada del mediapunta, el Xerez DFC da un salto de calidad tremendo en su plantilla, con un futbolista que como demostró la pasada temporada en el Xerez Club Deportivo la Tercera División se le quedaba pequeña.

El jugador jerezano cuenta con un gran currículum en el mundo del fútbol, en equipos de Segunda División A, Segunda División B y Tercera División a lo largo de su larga trayectoria. Formado en las categorías inferiores del Xerez CD, ha pasado por equipos como el Ceuta, Racing Portuense, Jerez Industrial, Lorca Deportiva, Villanovense, Don Benito, Marbella FC, Socuéllamos y El Ejido 2012. La pasada campaña volvió a su localidad natal para incorporarse al Xerez CD, club en el que ha sido titular indiscutible en 37 de los 42 partidos de campeonato liguero, anotando 5 goles y siendo pieza clave en el juego de los azulinos.

Las primeras palabras del nuevo jugador azulino, que será presentado en los próximos días, reflejan la ilusión con la afronta su nueva etapa: "El reto que se presenta es bonito, el proyecto es para estar arriba y a mí me gusta la exigencia. Se avecina un año bonito". Además, Sergio apunta que el acuerdo con el club fue rápido: "Después de que saliera el abogado de AFE aclarando que estaba libre, me llamó Edu y las dos nos entendimos rápido. Cuando parecía que tenía que salir de nuevo fuera ha llegado esta oportunidad".