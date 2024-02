David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, no ocultó su decepción al final del partido ante el Ayamonte que terminó en empate a uno y que privó una vez más a los suyos de dar un saltito en la clasificación, aunque conservan la quinta plaza y estar en play-off. El preparador xerecista se mostró crítico, lamentó los numerosos errores de sus jugadores con balón y su falta de gol.

El técnico azulino detalló que "empezamos bien, lo complicado en estos campos es adelantarte, nos adelantamos, luego tuvimos otra de Teté de cabeza solo y la echamos fuera. El partido ha sido igualado y aquí todos son complicados por la superficie. De todos modos, tuvimos una cantidad importante de errores con balón y de pérdidas innecesarias y eso nosotros no nos lo podemos permitir".

La clave

Bajo su punto de vista, el Ayamonte "aprovechó el penalti, que es muy evitable, pero esto es fútbol. A partir de ahí, en la segunda parte estuvimos mucho tiempo en campo contario, dimos un larguero en un tiro de Beto, tuvimos dos lanzamientos de Pepe, tuvimos centro, pero nos encontramos con la tónica de todo el año, la falta de calidad y de creatividad en tres cuartos y también la poca ambición de gol".

Y en cuanto a ese escaso acierto de cara a portería, apostilla: "Lo llevo diciendo desde el primer día, lo digo siempre y lo vuelvo a repetir. Llegamos bien a tres cuartos y luego llega lo difícil. Creo que había muchas más posibilidades de hacerles mucho más daño con balón, porque ellos presionaban alto, pero cuando la superábamos había jugadores importantes nuestros que tienen buen pie y hubo muchísimas pérdidas. Entiendo que el campo no estaba en las mejores condiciones y que algún balón se puede perder, pero no tantos. Las innumerables pérdidas son las que nos hacen empatar y las que nos hacen estar en la situación en la que estamos. No damos ese nivel que hay que dar para ganar en estos campos".

Crítico

Lo más positivo del punto es que permite al Xerez DFC seguir en play-off porque el Salerm Puente Genil ha perdido ante el Gerena (2-0) y "es un dato más, pero no me puedo ir contento ni mucho menos. Creo que lo podíamos haber hecho mejor. El plan de partido era bueno, como he comentado, nos adelantamos, que es lo difícil, el penalti no debió suceder ni tampoco la falta anterior. Hasta el descanso, la lectura fue normal, pero en la segunda mitad debimos hacer una lectura mejor. En el descanso cambiamos algunas cosas, pero nos falta el último pase, la última decisión y hambre gol. Esta temporada no tenemos un jugador con ese hambre o, al menos, no se está demostrando y, aunque sigamos en play-off, no me voy contento. De haber hecho las cosas bien, nos podíamos haber llevado los tres puntos".

La próxima semana visita Chapín el Ciudad de Lucena, segundo clasificado, y cree que su equipo "tendrá que afrontarlo mejor. Podíamos haber obtenido aquí un poquito de colchón, aunque sabíamos que era un partido difícil, aquí han ganado equipos por la mínima y otros han empatado. No estuvimos acertados con balón y tendríamos que haber hecho muchísimo más daño y eso es cosa de ellos.

El rival

Por último, elogió al Ayamonte y dijo que "es mejor equipo de lo que dice su situación, compite en todos los partidos. Nos adelantamos, Teté tuvo el 0-2, no lo metimos, ellos poco a poco se metieron en el partido y creo que el penalti les dio mucha vida. Le deseo mucha suerte, conozco Ceballos desde hace muchos años, es muy buen entrenador y buena persona y le deseo suerte. Han competido lo que han podido y llegaron muy cansados al final. Tuvimos situaciones para habernos llevado el partido, pero ni las damos ni las materializamos y esa es la realidad. Llevamos muchos meses en la misma situación y tenemos que darnos cuenta".