David Sánchez: "Espero cerrar la clasificación para el play-off"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, confía en que su equipo logre este miércoles la clasificación matemática para el play-off de ascenso ante un Conil del que advierte será complicado porque se está jugando la permanencia en la categoría. El míster sevillano lamenta la derrota en Cartaya porque aún tenían esperanzas de poder salir campeón, aunque no cree que afecte a un grupo cuya dinámica es positiva pese al tropiezo en tierras onubenses.

-¿Cómo afrontáis el partido tras la derrota en Cartaya?

-Un poquito fastidiados porque sabíamos lo difícil que era acabar primeros después del inicio de competición que tuvimos, pero la gente tenía esa pequeña ilusión y nos hubiera gustado tenerla hasta el final porque los chicos han hecho un trabajazo y lo merecen ellos y la afición. Después hay otra lectura, no merecimos perder, tuvimos un error y la metieron y nosotros ocasiones y el mejor jugador de su equipo fue el portero, hizo dos o tres intervenciones de un nivel altísimo. No tuvimos nuestro mejor día pero hicimos cosas para por lo menos empatar. Y ahora a pensar en el Conil, han pasado pocos días, nos enfrentamos a un equipo muy duro defensivamente y con gente rápida arriba, va a ser un partido difícil porque todos nos jugamos mucho y hay que hacer las cosas muy bien. Es un partido para tener paciencia y estar bien mentalmente, nos enfrentamos a un rival que ha mejorado con el nuevo técnico, están cerca del descenso y se juegan mucho.

-¿Le preocupa que la derrota en Cartaya afecte al equipo?

-Viéndolos no. Al final del partido estaban fastidiados porque sabiendo que era casi imposible, esa ilusión siempre la hemos tenido. Ya meternos en el play-off se veía difícil, ahí está el buen trabajo que ha hecho el equipo en la segunda vuelta. Las caras que veo son de ilusión y ganas, estamos fuertes y sabemos cuál es el camino. Hay que estar concentrados porque nos vamos a encontrar un rival fuerte que nos intentará crear peligro a la contra.

-Tiene una plantilla corta y aunque esto es igual para todos, ¿qué le parece que a estas alturas de campeonato haya tres partidos en siete días?

-No lo he pensado. Cuando son cosas que no dependen de mí no le doy muchas vueltas. Es lo que tenemos. Lo que depende de mí son los entrenamientos, los cortes que hemos visto del Cartaya, del Conil, el ambiente, el vestuario... Puede ser que este partido se podría haber metido mucho antes, pero es lo que nos toca. Perdimos tres jugadores importantes en Cartaya y llevaban muchos partidos con cuatro amarillas. Es lo que tenemos, nos hemos adaptado y no ponemos excusas. De 18 equipos hay un líder, los otros cuatro juegan play-off y a pelearlo. hay que terminar bien de puntos y de sensaciones.

-¿Les da rabia pensar que si no se hubiera fallado tanto al principio ahora estarían luchando por el ascenso directo?

-Los dos últimos meses me lo dice la gente pero no merece la pena pensar en eso, hemos tenido nuestros déficit y nuestras virtudes y por suerte estas últimas se han puesto por encima. El objetivo prioritario era play-off y lo vamos a conseguir, ya dije que no teníamos equipo para ser campeón, los chicos han demostrado que han demostrado que sí podríamos haberlo sido de haber mantenido esa regularidad, otro equipo lo será y nosotros intentar conseguir matemáticamente play-off, si puede ser este miércoles mejor, y preparar los dos últimos partidos y el play-off, que será duro y muchas veces no son justos. Estoy orgulloso de mis jugadores porque han remontado una situación en un contexto difícil. Tengo plena confianza en ellos y en mi cuerpo técnico. Hemos sabido madurar y estamos en el camino.