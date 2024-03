"Hicimos un partidazo, felicito a mis jugadores y a la afición por su apoyo"

El Xerez DFC ponía en juego en el Antonio Puerta ante el el Gerena tres importantes puntos de cara a atar la cuarta plaza de la tabla tras su importante triunfo de la pasada jornada ante el Ciudad de Lucena en Chapín (2-0) y lo logró. Un gol de Carri en la primera mitad dio el triunfo a los suyos en un partido que controló siempre y en el que le tocí sufrir al final.

David Sánchez, técnico azulino, se mostró satisfecho y apuntó: "En este campo sabes que vas a sufrir, pero hemos sufrido menos de lo que esperaba. Hemos hecho un partido súper completo gracias al trabajo de los jugadores y con la ayuda de la afición. Hicimos un partidazo y sabíamos que si no hacíamos el segundo en los últimos minutos íbamos a sufrir, aunque creo que en esta oportunidad el árbitro ha descontado mucho para lo que pasó. Sufrimos porque con el 0-1 el Gerena descolgó gente arriba, pero en la primera parte no recuerdo ningún tiro a puerta de ellos. En Conil ganamos 0-1, con ambiente, en Las Cabezas, igual y volvimos con un 0-4 y sabíamos que era posible con ellos".

Enfrentamientos directos

El entrenador azulino recordó además que "en esta jornada han habido muchos duelos directos y quiero felicitar a mis jugadores porque otras veces se han llevado palos con razón, pero ahora toca elogiarlos. Queda mucho, pero este es el camino, un camino que llevamos mucho tiempo buscando y tenemos que dar las gracias a la afición, que ha venido hasta aquí un domingo a las doce. Me quedo como entrenador con esa unión del final, me llena de orgullo. Nuestro autobús ha merecido la pena, igual que los otros. Quedan nueve jornadas y hay que seguir sumando, pero este partido era muy importante. Estamos muy contentos porque ahora encima viene el parón y se nos hubiese hecho todo ese tiempo muy largo".

Adaptación al campo

El equipo se adaptó bien a las dimensiones del terreno y realizó una buena mitad. El preparador xerecista lo tiene claro: "Cuando entrenamos en Picadueñas trabajamos mucho las tareas en espacios reducidos, pero son jóvenes, tienen sus cosillas en la cabeza y se vienen arriba. Tienen un gran grupo y se adaptan a cualquier campo, eso no es trabajo de un día. Lo que sucede es que luego vamos a Ayamonte, un campo diferente, mucho viento y menos ambiente y se contagian y el otro día contra el Lucena, un buen equipo, en casa y con mucho ambiente pues se crecen. Esto es fútbol aunque no lo queramos ver, por eso hemos puesto el autobús y hemos intentando buscar a más gente. Insisto, ha valido la pena, he visto a la gente muy contenta y este ambiente es el que nos va a permitir estar cerca del objetivo, aunque va a ser muy difícil. Esta unión es fundamental".

La próxima jornada no hay liga por el compromiso de la selección andaluza en la Final Four de la Copa de la Regiones UEFA y Sánchez cree que "no nos beneficia, como tampoco lo hizo el de Navidad, pero es lo que hay y hay que asumirlo. Ya sólo nos queda pensar en preparar lo mejor posible el partido contra el Espeleño, que es próximo rival en casa. Hay que ir ganando positividad, empezando por mí mismo en el banquillo. El apoyo de la afición ha sido importante porque con el 0-1, en lugar de oírse ese runrún, nos ha ayudado y eso le gusta a los jugadores. El Xerez DFC estará en la categoría que la afición diga".

Los lesionados

Aunque el parón no le venga bien al equipo, sí lo van a agradecer los lesionados Oca y Pablo González. En ese sentido, sí matiza que "a ellos sí. Con Oca hay que tener paciencia porque ha tenido recaídas y es muy importante para nosotros tanto dentro como fuera, a Pablo espero recuperarlo, que también es importante".

Por último tuvo palabras de cariño y ánimo para Beny: "Con Beny también hay que tener mucha paciencia y que sea él el que marque su ritmo, que seguro va evolucionando y bien. Es un chico muy joven, es una baja importante. Tenemos que acordarnos de él porque se merece lo mejor y también nos ayuda, es xerecista".