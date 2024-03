"Estoy contento, pero quiero esta concentración y esta intensidad en todos los campos"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, se mostró feliz tras el triunfo por 2-0 ante el Ciudad de Lucena, segundo clasificado, que permite a su equipo dar un salto en la clasificación y pasar a ocupar la cuarta plaza con 39 puntos, los mismos que el Utrera, pero con mejor diferencia de goles.

El técnico azulino acabó satisfecho con el trabajo realizado por su equipo en Chapín durante los noventa minutos, pero también mandó un mensaje a sus futbolistas y les recordó que no sólo vale motivarse ante los rivales de la zona alta, que también hay que hacerlo en escenarios como el Ciudad de Ayamonte o el Antonio Puerta la próxima jornada cuando se tengan que enfrentar al Gerena.

–¿Cómo valora el triunfo ante uno de los equipos más en forma de la categoría?

–Es muy importante y, además, nos han beneficiado otros resultados. Nos hemos enfrentado a un buen equipo, te das cuenta por qué están ahí arriba. Es el partido que mejor planteamiento ha hecho el rival aquí. Tenemos cosas buenas y malas y las buenas, su entrenador ha hecho muy buen trabajo en ese tema. Sabíamos que esto podía pasar y queríamos más balón al pie, por dentro. La lástima es que el césped no estaba bien, estaba muy seco y eso se ha notado en nuestra velocidad con balón, en los controles, en las pérdidas. Estoy contento por los jugadores porque dominamos de principio a fin, pero tenía la sensación de que ellos nos podían marcar en cualquier momento porque tienen dinamita.

–Estoy contento como entrenador, pero en este partido la motivación de enfrentarte al Lucena en Chapín era un poco fácil. No quiero de mi equipo eso, quiero que esté igual de motivado ante otros equipos de la zona baja, que eso es lo que nos falta. Eso es lo que he querido transmitirles esta semana. Si no lo hacemos, vamos a pasar el año muy justo. Estoy contento porque nos afianzamos arriba, hemos superado al Utrera y ellos tienen que ver que este es su nivel y su intensidad, pero debe ser la misma en todos los campos si queremos optar al objetivo. Nos hemos enfrentado a un don equipo, su entrenador tiene mucha experiencia y, insisto, es el rival que peor me lo ha puesto en Chapín.

–Habla del potencial del Lucena, pero hasta el gol de Rafa Parejo no hubo disparos a puerta...

–Hubo mucha posesión y les hicimos correr, pero nos cerraban los espacios y no era fácil. El campo es que nos ha perjudicado mucho, estaba muy lento, somos un equipo de mucho ritmo, de mucha verticalidad, de jugar mucho por dentro, por fuera y se ha notado. Estoy contento porque tuvimos actitud e intensidad, que es lo que siempre pedimos. Y vuelvo a insistir, esta actitud hay que tenerla en todos los campos. Hay que adaptarse a todos los contextos y el Lucena está ahí porque sabe hacerlo.

–¿Cómo ha visto el equipo a nivel defensivo ante un rival que opta al ascenso directo?

–Estamos bien. Si nos paramos a analizar los goles, el Ayamonte nos marca de penalti, en La Palma nos hacen el gol en falta y el Coria sí que nos hizo dos en dos transiciones. El equipo defensivamente trabaja bien y ante el Lucena hemos tenido además un punto de concentración. Aquí el jugador sale a Chapín con un buen ambiente y se enfrenta al Lucena. Sabía que el equipo iba a responder, pero no hay que ganar sólo a este tipo de rivales para optar a nuestro objetivo. Espero que se hayan llevado ese aprendizaje, necesitamos esta intensidad, esas ganas de ganar, ese hambre en todos los campos. La semana que viene nos enfrentamos al Gerena, en un campo pequeño, en los que estamos cometiendo errores y no tenemos ese juego que nos gustaría. Si no competimos, las vamos a pasar canutas. En esos campos es donde tenemos que dar un paso adelante.

–El Ciudad de Lucena llegaba con muchas bajas, ¿ha sido uno de los motivos por los que ha podido crear a sus equipos menos problemas?

–Puede ser, pero también te digo que he sido futbolista y cuando se han lesionado jugadores importantes y han entrado otros lo han hecho mejor que los titulares por la motivación de jugar y por su oportunidad. Juan Andrés es un jugador muy importante, que lleva una buena cifra de goles y lo pueden notar. Yo también tengo jugadores que han llegado muy al límite, después de toda la semana sin entrenar, algunos han jugado los noventa minutos y lo han hecho bien.

–¿Qué le pasaba al césped?

–No depende de mí y no quiero opinar. El jueves no pudimos entrenar y hoy hemos tenido problemas de riego. Es una pena porque es una de nuestras armas, el campo, las dimensiones y el césped mojado y no lo hemos podido aprovechar. Se lo he comentado a los jugadores antes del partido, que no es una excusa.

–¿Puede repetirse este partido en el play-off

–Queda mucho, ahora sólo tengo en mi cabeza transmitir a los jugadores que si no salimos con el mono de trabajo y si no aguantamos los noventa minutos concentrados, pues seguramente tendremos un partido muy jodido y, aún así, lo va a ser. En Ayamonte empezamos bien y bajamos los brazos después del 0-1. Esta semana hemos trabajo mucho el plano mental porque no es fácil jugar ni entrenar en el Xerez DFC. Cuando la balanza ha estado del lado positivo, siempre nos ha pasado algo, tenemos que preparar bien el partido ante el Gerena, que es un equipo que va con la flecha para arriba.

–En pleno proceso electoral, una de las candidaturas ha mostrado su preocupación por el tema económico, ¿puede afectar a los futbolistas?

–Antes de Navidad ya expresé mi opinión. Ni quiero hablar ni quiero volver a repetirlo, pero dije que, bajo mi opinión, no era momento de elecciones, ya no hay nada. En el vestuario se ha comentado eso, que económicamente el club no está en bue momento. No nos beneficia, tengo mis pensamientos pero no los puedo decir, mi trabajo es ganarle al Gerena. Intento evadirme y evadir a los jugadores, nuestro interés debe ser el próximo partido. Interés cero en lo que pueda venir, Gerena. Puedo poner excusas, pero no lo he hecho mirando por el club en el que trabajo. Me gustaría que las informaciones fuesen privadas, tengo un equipo muy joven y hay que evitar ese tipo de informaciones, me gustaría que estuviesen tranquilos porque ellos son los que nos pueden dar el objetivo. Ellos no son tontos y mucho menos dominando como dominan las redes sociales.