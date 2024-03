Bombazo en Chapín: Triunfo, fiesta y cuarta plaza (2-0)

Bombazo en Chapín. Golpe de autoridad. El Xerez DFC recuperó la alegría que David Sánchez requería y se dio un auténtico homenaje. Ganó 2-0 y convenció ante un Ciudad de Lucena, segundo clasificado, desconocido, que no tiró a puerta y que en ningún momento dio la sensación de tener capacidad para hacer daño a los azulinos. La victoria, acompañada de la derrota del Utrera ante el Xerez CD, coloca a los del entrenador hispalense cuartos con los mismos 39 puntos que los de Miguel Ángel Montoya, con peor diferencia de goles. Tienen más 10 por los más 13 de los xerecistas.

Rafa Parejo con un trallazo desde la frontal del área y Alberto Durán con un excelente remate de cabeza fueron los goleadores en la primera mitad de un partido muy serio por parte de los azulinos, que volvieron a demostrar que cuando están enchufados son capaces de ganar a cualquier rival.

David Sánchez, tras la pobre imagen mostrada en Ayamonte que sólo permitió a su equipo empatar a uno, estaba obligado a agitar el árbol y a realizar variantes en su once para voltear la situación. En defensa, sentó a Beto Plaza y apostó por Marcelo. A la medular volvió Ilias, después de dos jornadas como suplente, escorado a la izquierda y en punta se cayó Pablo González y adelantó su posición Teté. Rafael Carrillo, que finalmente se encontró con cinco bajas porque Alberto García no se recuperó, también presentó una alineación inicial novedosa y hasta apostó por el cambio de portero. El jerezano Nico Garnés dejó su puesto a Limones. Javi Hervás, Ale Limón, Juan Andrés y Alberto García no jugaron por lesión y David Muñoz por sanción.

Con mucho en juego, unos y otros se respetaron de salida. Los dos equipos se mostraban tan intensos como cautos, aunque los azulinos tenían más el balón y buscaban generar peligro. Forzaron un par de saques de esquina que los aracelitanos solventaron sin grandes problemas. Las defensas tenían más protagonismo que los ataques.

El cuadro visitante no le vio la cara a Matías Ramos hasta el minuto 17 con un disparo de Dieguito sin consecuencias. El crono volaba y las ocasiones no llegaban. Lo hacían a cuentagotas y a balón parado. Máxima vigilancia.

Rafa Parejo abre la lata

Pero superada la media, tras un saque de banda, Rafa Parejo hizo saltar la banca. El centrocampista recogió el balón y se fue acomodando hasta alcanzar la media luna para inventarse un latigazo ajustadísimo al palo que no pudo detener Limones. 1-0. Minuto 36.

El tanto despertó a los azulinos, que comenzaron a soltarse y a gustarse en ataque ante un rival muy tocado, que estaba perdiendo y acusando las bajas. Ilias, en el 39', casi en el área pequeña tardó en disparar con todo a favor y la defensa se le echó encima. La afición apretaba y Chapín vibraba como hacía tiempo que no lo hacía.

Durán amplía la renta

Lo mejor estaba por llegar. Los xerecistas supieron aprovechar los momentos de descomposición del cuadro cordobés para ampliar la ventaja en el marcador. En el minuto 41, Alberto Durán conseguía el 2-0 tras un cabezazo impecable después de un saque de esquina botado por Carri.

El tercero lo acarició Carri nuevamente desde el córner. Su lanzamiento fue cogiendo efecto y se fue cerrando con mucho peligro, pero Limones en esta oportunidad estuvo atento para meter los puños junto al larguero. El Ciudad de Lucena pedía a gritos tiempo muerto, no se encontraba cómodo y sufría. Mientras los azulinos se marcharon al descanso cuando mejor lo estaban haciendo.

Segundo acto tranquilo

El cuadro aracelitano tenía que arriesgar con el 2-0 y tras el paso por vestuarios Carrillo dejó en la caseta a Álex Bonilla para dar entrada a Rubén Navas. El intercambio de cromos no se notó. El Xerez DFC controlaba y era el equipo que marcaba el ritmo. No era para nada la tarde de los aracelitanos, anulados por el trabajo de los azulinos.

El Ciudad de Lucena no existía en ataque, no tiraba a puerta y el encuentro se hacía largo y en el 66', una una acción de Marcelo la mandó alta Pepe Rincón. Justo después, con todo controlado David Sánchez movió también banquillo. Teté y Pepe Rincón abandonaban el terreno de juego para dejar sus puestos a Cheikh y Álvaro Garrido. Ilias también se retiró para que tuviese minutos Beto Plaza.

La grada se divertía y era una fiesta, mientras en el verde los azulinos mantenían a raya a un equipo resignado a su suerte. Cheikh arrancaba los aplausos de la grada y en el 83' Juan Luna vio una amarilla por un forcejeo con el delantero, que pedía agresión, antes del lanzamiento de un saque de esquina.

En el 86', llegó el primer tiro a puerta de los aracelitanos a cargo de Álvaro García, pero se marchó alto. Ni uy... El Xerez DFC, aunque se lo tomaba con calma, quería el tercero empujado por una afición entregada, que llevó al equipo en volandas pese a no acudir en un número tan elevado como en otras ocasiones. Al final, alegrón, con el Xerez, Xerez sonando fuerte... Ahora, ya se preparan para visitar la próxima jornada en el Antonio Puerta al Gerena, que ha sorprendido al Bollullos en el Eloy Ávila Cano y se ha impuesto por 1-2.