Villegas: "Me hubiese gustado sacar la bola del XDFC en Madrid, tenía equipo para más"

Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC hasta el pasado curso y ahora al frente de esa parecela en el Ceuta, vive días felices, intensos y también de nervios. Su equipo goleó el domingo al Cacereño enel último partido de Liga en el Alfonso Murube, certificó en el último partido de Liga su clasificación para el 'play-off' a Primera RFEF y se medirá el domingo al Navalcarnero en las semifinales. El jerezano ha cumplido con creces con los objetivos que le marcó un club exigente cuando le firmó el pasado verano y ahora quiere más, "aunque es muy complicado. Por trabajo, ilusión y ganas no va a quedar".

Villegas destaca que "nos costó más de lo esperado en el tramo final de la temporada amarrar el 'play-off' porque fallamos en partidos que debimos sacar adelante y tuvimos que esperar hasta la última jornada. Me siento orgulloso, feliz y realizado. La campaña ha sido fantástica para el club, la aficion y la ciudad de Ceuta. Vamos a pelear por el ascenso y nos hemos asegurado la Copa del Rey, una competición que ha dado muchas alegrías a esta entidad. Además, le hemos puesto la guinda al proyecto que comenzamos el pasado verano con la permanencia de Ceuta B en el Grupo X de Tercera, con lo complicado que es".

Además, subraya que "a nivel personal, también estoy contento, me he adaptado a la ciudad y me siento querido por todos. El presidente Luhay Hamido y la junta directvia se han volcado conmigo, me han ayudado muchísimo y me lo han puesto muy fácil a la hora de trabajar. El curso ha sido largo y complicado, con muchas horas de trabajo a todos los niveles, pero ha merecido la pena. Vine aquí con mucha ilusión, afrontando una nueva etapa en mi vida profesional, con retos importantes, y lo hemos conseguido".

Los caballas se las verán con el Navalcarnero, tercero del Grupo I, y "llegados a este momento, el rival nos da un poco igual, todos los equipos que están ahí son importantes y lo han logrado porque han sido regulares durante toda la temporada. A un partido puede pasar de todo, pero vamos ilusionados a Alicante y con la intención de alcanzar la final. En el sorteo de Madrid, hablando con otros directores deportivos y con otros directivos me decían que no querían al Ceuta por su potencial".

Por último, sobre el Xerez DFC, "mi casa, un club que marcó y del que soy socio", apunta que "me hubiese encantado sacar su bola en el sorteo de Madrid. Al final, creo que tenía también equipo para haber peleado por el ascenso. Lo pasaron demasiado mal en algunas fases de la primera vuelta y eso les pesó, creo que tenían más equipo de lo que la clasificación dice, podían haber optado a algo más".