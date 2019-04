Flere echa el cerrojo a la portería del Xerez DFC y bate el récord de imbatibilidad

Juan Flere, guardameta del Xerez DFC, ha batido el récord de imbatibilidad del equipo azulino con ocho encuentros sin recibir goles, hasta el momento en poder de Edu Villegas, ahora director deportivo xerecista, que logró dejar su portería a cero durante seis jornadas seguidas en Tercera Andaluza en la temporada 2014/2015.

747 minutos son los que lleva el portero azulino sin sacar el balón del fondo de la red. Ocho jornadas con la portería a cero. El último tanto se lo hizo Miguel, jugador del Ceuta, en Chapín en el minuto 63 de partido. Suponía el 1-2 para los caballas en un choque que terminaron perdiendo por 4-2.

Flere explica que nunca había estado tanto tiempo sin encajar goles y recuerda que "estuve hace un par de temporadas cinco partidos con la portería a cero. Ahora, es el premio al trabajo de todos, el equipo está funcionando bastante bien. Estamos demostrando ser los más regulares, no es fácil encadenar 26 jornadas sin perder".

Personalmente, se encuentra "satisfecho. Cuando aposté por dejar Cataluña para venir aquí sabía que el cambio iba a ser radical, sabía a lo que venía y no me daba miedo. Mi ilusión es ser portero y jugar y en ello estoy. Me encuentro bien en Jerez y no he tenido problemas para adaptarme, me siento cómodo y en el vestuario también me recibieron bastante bien".

En el Xerez DFC tiene a José Luis González como técnico y lo valora positivamente. "Conocía un poco su historia antes de estar en el Xerez y es una pasada. Hablamos mucho, me da consejos y todas las semanas analizamos bien los partidos y a los jugadores contrarios, me ayuda bastante".

El equipo azulino entró por fin en 'play-off' el domingo tras golear al Conil y resalta que "la jornada fue redonda, ganamos y todos los resultados nos favorecieron. Ya estamos ahí pero ahora llega lo más complicado y lo más importante. En estas jornadas que faltan se va a cocer todo. Creo que llegamos en nuestro mejor momento de la temporada y vamos a intentar mantenernos ahí, que es nuestro objetivo".

Sobre el encuentro ante el Espeleño, advierte: "No nos podemos confiar, en estas últimas jornadas todos los equipos luchamos por nuestros objetivos y cualquiera te puede sorprender. Sin ir más lejos, el Betis Deportivo perdió ante el Guadalcacín, que ya está descendido, y el Coria, que lucha por no bajar, le ganó al Córdoba B en su campo. Ellos se la están jugando y seguro que aprietan muchísimo desde el principio".

Además, el cancerbero xerecista matiza: "Hay que tener paciencia por si el partido se nos hace largo como con el Conil, que no pudimos marcar hasta la segunda mitad, o como el que empatamos ante el Salerm Puente Genil. La precipitación nos puede pasar factura".