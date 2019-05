Flere, más fuera que dentro del Xerez DFC

Juan Flere parece más fuera que dentro del Xerez DFC, y es que no ha respondido a las ofertas de renovación del club azulino, que todavía no lo da por perdido. Edu Villegas, director deportivo del XDFC, comentó en la rueda de prensa de ayer que "el tema de Flere no he querido hablarlo antes para no tener ningún tipo de anomalía dentro del club que pudiera perjudicar", recordó su llegada, su rendimiento y explicó que "sobre Navidad ya me siento con él para renovarlo, entra su representante por medio y a partir de ahí yo me he sentado con él en repetidas ocasiones, más de las que tendría que haberlo hecho... He hablado con su representante en repetidas ocasiones y no ha habido ningún tipo de respuesta positiva por su parte".

Luego, añade el director deportivo del Xerez DFC, "el representante me hizo una oferta suculenta" (para Flere,) "sobrepasando los límites de este club" de forma "estratosférica", y "encima si venía un equipo de superior categoría salía libre: se creía que yo soy tonto o que este club es tonto". El club le ofreció "tres veces el contrato que está actualmente cobrando" colocando una cláusula de rescisión "un poco ficticia, pero que si venía un equipo de superior categoría nos sentamos y en dos minutos se arregla, pero tampoco ha habido respuesta".

Edu Villegas pedía un guiño hacia el club por parte del futbolista, que "venía de estar inactivo y le hemos dado la posibilidad de poder demostrar, este club le ha dado la posibilidad de engancharse al fútbol profesional", aunque entiende al portero "y lo respeto porque yo he sido futbolista", subrayando que el club pudo tomar una decisión drástica de poner a Camacho y dejar a Flere en el banquillo por no renovar pero no lo hizo "porque ante todo y sobre todo está el Xerez Deportivo y no quería que los aplausos se convirtieran en pitos, que para mí hubiese sido muy fácil".

Así, Flere parece más fuera que dentro aunque Villegas no lo da por perdido: "Evidentemente nosotros contamos con él, por supuesto que sí, pero el chaval tiene sus pretensiones, querrás seguir sumando retos en su vida deportiva y lo entiendo perfectamente".