"La expulsión te condiciona, pero en la acción del gol debimos ser más intensos"

El Xerez DFC encajó su cuarta derrota consecutiva tras perder en La Constitución frente al Yeclano por 1-0. Francis Pérez, técnico azulino, lamentó el nuevo revés y la expulsión con roja directa de Rafa Parejo antes de la media hora de partido. Bajo su punto de vista, esa decisión fue clave, pero también admite que su equipo no estuvo del todo fino a la hora de defender la jugada del gol ni tampoco en ataque y que le costó generar ocasiones de peligro.

–¿Cómo analiza una derrota que condiciona la expulsión de Rafa Parejo?

–Al final, esa roja tempranera te condiciona mucho. Intentamos hacernos fuertes defensivamente para aguantar el primer tiempo y luego realizar ajustes atrás. Lo estábamos haciendo más o menos bien, pero en la última jugada de córner, en un fallo nuestro, llegó el gol. En una acción a balón parado de ese tipo tenemos que ser más intensos, más agresivos porque siempre hay segundas jugadas y pasan cosas. De cara al segundo tiempo, teníamos la misma idea de hacernos fuertes atrás y esperar alguna oportunidad que creíamos podía llegar.

–¿Qué opinión tiene sobre la roja a Rafa Parejo?

–Desde mi posición no veo la jugada del todo bien, pero Rafa me dice que es el balón el que le da al jugador. Sinceramente, no la vi bien, pero, en todo caso, roja me parece un castigo excesivo.

–¿Qué buscaba con los cambios y pasar a defensa de tres?

–Cuando volvimos tras el descanso, pasamos a defensa de tres, con dos carrileros para estar fuertes atrás y tener alguna arriba. En los últimos diez minutos, ya regresamos otra vez a una línea de cuatro, arriesgando con dos jugadores arriba, pero no pudo ser.

–¿Qué le faltó al equipo para marcar?

–Nos faltó generar, buscábamos centros por fuera acumulando gente en el área, pero nos costó, sólo tuvimos alguna muy tímida. Esto es fútbol y estamos muy dolidos.

–Tras cuatro derrotas consecutivas, ¿se siente con fuerzas para revertir la situación con todo lo que resta aún?

–Está claro que nos tenemos que levantar. Ahora, es duro, hemos perdido de una forma que no nos planteábamos, pero el domingo hay otro partido y hay que ganar con los nuestros. Tenemos que empezar a sumar de tres en tres y levantarnos cuanto antes.

–¿Hasta qué punto es importante que los nuevos jugadores que han llegado se adapten pronto a sus compañeros?

–Nosotros tenemos mucha confianza en los fichajes, estamos muy contentos con todos los que han llegado, sabemos que nos van a aportar muchas cosas y lo van a hacer desde ya. En ese sentido, estamos tranquilos.

–Toca pasar página y pensar ya en la visita del San Roque de Lepe para hacerse fuerte en Chapín...

–La permanencia pasa por casa. Cuando te das cuenta, ya estamos casi en el tramo final de la temporada. Hay muy poco margen de error y no podemos esperar más, está claro. Hay que descansar bien y preparar lo mejor posible ese partido para ganar en casa.