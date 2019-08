Andrés García Tébar, entrenador del Xerez DFC, se muestra ilusionado de cara al primer partido de la temporada 19/20 en La Juventud ante el Antoniano. Hace un balance positivo de la pretemporada, está satisfecho con la plantilla, espera empezar con un triunfo y no se fía del rival, que "ha hecho una buena pretemporada y es intenso y rocoso".

-Llega la hora de la verdad...

-Estamos expectantes. Por muchas temporadas que hayas empezado, siempre esta primera cita tiene más incógnitas. Estamos bien, estoy muy contento. Creo que hemos hecho una buena pretemporada en cuanto a trabajo y los resultados los hemos repartido. Soy optimista, estoy deseando que lleguen la siete y media de la tarde del domingo y espero sacar adelante este primer encuentro. Es muy importante arrancar bien, aunque no siempre definitorio ni mucho menos.

-¿Es clave comenzar bien la temporada?

-Cada partido que afrontemos va a ser el más importante y hay que empezar a sumar lo antes posible. De todos modos, ayer, por ejemplo, veía los números de Osasuna del año pasado, resulta que hizo cuatro puntos en los primeros cinco encuentros y luego ascendió. Queremos arrancar bien porque somos conscientes que habrá momentos complicados y cuantos más puntos tengamos acumulados, mejor. Jugamos en casa, ante nuestra afición y la intención es la de empezar sumando y si es con buen fútbol, mucho mejor.

-La plantilla es prácticamente nueva, ¿se notará al principio?

-En el fútbol hay diferentes teorías y situaciones. Conozco casos de plantillas que no han sufrido alteraciones y al final han descendido o no han logrado los objetivos y al revés, con algunos retoques y lo que tenían han salido adelante. En nuestro caso, han habido muchas incorporaciones y es exactamente igual. No hay nada escrito, nada garantiza que se pueda conseguir un logro. A mí me gustan las pretemporadas largas, siempre me falta tiempo para inculcar a los jugadores todos los conceptos. Estamos bien, hemos realizado un buen trabajo, aunque ahora hay que cumplimentarlo con resultados y hablar en el terreno de juego, que es donde hay que hablar.

-¿Cómo llega el equipo físicamente a este inicio de Liga?

-Creo que bien. Hago el símil de la pizza. Si haces una masa consistente y sólida, cualquier producto que le puedas echar a lo largo de la temporada te lo va a aguantar pero si la masa es frágil, se puede partir. Hemos encaminado la pretemporada para tener en estos primeros cuatro o cinco partidos una marcha más que otros y espero que sea así, luego veremos.

-¿Está satisfecho con la plantilla que tiene?

-Todo es mejorable, empezando por el entrenador. De todos modos, qué duda cabe que estoy contento e ilusionado. Además, y no quiero que suene a prepotencia, cuando he participado en la confección de la plantilla, y eso se lo tengo que agradecer a Edu, y he hecho la pretemporada o he jugado 'play-off' o he ascendido. Ojalá ocurra aquí.

-¿Está satisfecho con el nivel de los canteranos?

-Estoy contento porque son jugadores nuestros, han trabajado bien y tres de ellos entrenarán con nosotros si los estudios se lo permiten, Christian, Beni y Pepe. Es gratificante.

-¿Qué le parece el Antoniano?

-Cuando sale el calendario y ves que te mides a un recién ascendido igual piensas que puede ser más asequible pero si pudiésemos hacer un trofeo de pretemporada, lo ganarían. Han hecho una buena pretemporada. Les vi el día del Sevilla Atlético y ganaron 3-0, empataron con el Sanluqueño, le hicieron cuatro goles al Betis juvenil, que tampoco es fácil, y el otro día le ganaron al Guada, que es un rival complicado. Es un equipo intenso, rocoso, sólido y difícil, con tres o cuatro jugadores con un buen nivel para la categoría. Nosotros tenemos que estar al mejor nivel y ser intensos. Venir aquí supone el partido del año y tendremos que igualar esas condiciones, desde el punto de vista de técnico tenemos ventaja y la debemos aprovechar

-¿Cómo está La Juventud?

-Por un lado, ese escenario es bueno porque vamos a estar más cerca de nuestra afición, aunque la resonancia de Chapín es impresionante, la vamos a sentir más próxima. Ese campo, al tener más grama, ralentiza la velocidad el balón pero nada más, no hay pegas, es un buen sitio para jugar.