Andrés García Tébar, entrenador del Xerez Deportivo FC, espera sumar la tercera victoria consecutiva aunque avisa que el Salerm Puente Genil es el rival con más potencial al que se van a enfrentar los azulinos en estas seis primeras jornadas de liga, dificultad a la que se añade jugar fuera y en un campo de césped artificial.

-¿Cómo se afronta la visita al Salerm Puente Genil?

-La verdad que no hay demasiada diferencia a cómo lo haces con la normalidad de cada semana. En este caso y alguna vez creo que lo habré comentado, lo que haces es que visionas caso al equipo con el que vas a jugar, aparte de la información que hayas podido recopilar, y desde ahí, como comenté la semana pasada, tratar de coger y paliar o disminuir las virtudes que ellos tienen y aquellos defectillos que todos tenemos, tratar de explotarlos un poco. Es un poco lo que creo que hacemos todos los entrenadores.

-¿Está el equipo en su mejor momento anímico de la temporada?

-Lo que sí que es cierto es que en este caso, después de encarrilar dos victorias seguidas, de tener esa continuidad, de haber ganado esos dos partidos y sobre todo el último, el más cercano y más reciente, haberlo hecho con cierta claridad, habiendo desplegado creo que un buen fútbol durante muchas fases del partido, habiéndolo ganado con solvencia, está claro que sí que desde que comenzamos probablemente este haya sido el momento más álgido pero en esto del fútbol no puedes levantar mucho la cabeza porque aquí cada siete días te examinas y cada siete días es distinto, es diferente y puede cambiar de una semana para otra, y si no que se lo digan a Zidane, por ejemplo.

-El equipo ha entrenado en el césped artificial de Picadueñas. ¿Jugar en césped artificial es lo que más le preocupa?

-Sinceramente, a mí no me gustan los campos de césped artificial. Creo que es una superficie para los niños, han cambiado de la juventud mía por ejemplo de jugar en tierra a hacerlo en una superficie como es el césped artificial pero para el fútbol semiprofesional o profesional entre comillas, a mí me gusta jugar en un campo de césped natural. Creo que en esto del fútbol se necesita oler la hierba verde cuando la cortan, incluso hasta las irregularidades que pueda ofrecer un campo de césped que no lo más previsible que un campo de césped artificial. Pero bueno, esto es lo que hay en esta categoría. Es la superficie que más predomina y evidentemente nosotros no vamos a buscar absolutamente ninguna justificación independientemente del resultado porque además aquí el futbolista está tremendamente habituado a jugar en ese tipo de superficie. Evidentemente, si yo pudiera elegir jugaría aquí en Chapín todas las semanas pero eso no es posible.

-¿Qué rival se va a encontrar el Xerez DFC?

-Este es un equipo que está diseñado para estar entre los cuatro primeros, no tengo absolutamente ninguna duda. Está confeccionado así, es un muy buen equipo, entiendo que posiblemente y a priori, sin desmerecer con los equipos que hemos jugado, sin lugar a dudas este es el rival de más nivel al que nos vamos a enfrentar y en un campo tremendamente complicado y difícil, somos muy respetuosos y nos van a exigir muchísimo, no tengo ninguna duda. Tenemos que dar un muy buen nivel y tenemos que hacer un partido tremendamente serio porque ya te digo que nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos que hay en el campeonato, no tengo ninguna duda.

-Y además recupera a Maero, un peligro...

-Arriba tienen gente importante, en Coria jugó Delgado, que es un futbolista importante con gol. Es un equipo y sí que lo hemos estado trabajando, que sobre todo saca muchísimo muchísimo rendimiento a todo lo que es balón parado.

-También el Xerez DFC está en un momento goleador dulce, la pasada temporada le costaba mucho marcar...

-No tengo estadísticas, me imagino también que tenemos más llegada de la que teníamos el año pasado. Jugamos más cerca del área contraria independientemente de que también es verdad que el fútbol tiene sus rachas y estoy contento por ello. El año pasado tuvimos un precedente aquí en este grupo que fue el Cádiz B, un equipo que hizo menos goles que nosotros y que la inmensa mayoría y al final ascendió. Lo que sí que estoy contento es que estamos encajando menos goles y lo que siempre digo: tengo muy claro que tienes que empezar desde ahí. Pongo otra vez el ejemplo por el efecto cascada que produce, para que todos entendamos: el Madrid va a jugar con el PSG y le hacen tres goles y el Madrid lo que hace en Sevilla es tratar de mejorar defensivamente y a partir de ahí intentar crecer. Tengo claro que nosotros lo primero que tenemos que hacer es defender bien, porque si defiendes bien, atacas bien.

-¿Espera por las condiciones del terreno de juego un partido de fútbol directo?

-Esto me lo dices por ejemplo antes de ayer y te hubiera dicho que sí. Aunque no es lo mejor porque a veces en la imagen de televisión la panorámica no es la más adecuada ya que se sigue mucho al balón pero no se ven otras cosas que son las que nos pueden ayudar, he visto por ejemplo el día de Lucena, por cierto inmerecido porque a veces en el fútbol no siempre el mejor gana, sí que es verdad que ellos manifestaron ahí que jugaban más directo; pero por ejemplo, en Coria, ante uno de los equipos que más balón tiene durante los partidos porque el Coria es un equipo que juega mucho a través de pases y combinaciones, resulta que ellos le quitaron el balón, dieron muy pocos pelotazos por llamarlo de alguna manera y jugaron un fútbol mucho más combinativo. Incluso modificaron el dibujo y el sistema utilizado el día de Lucena, con lo cual, en estos momentos tengo muchas incógnitas porque no sé un poco qué nos vamos a encontrar tanto de estilo de juego como del sistema que ellos pueden plantear. Pero bueno, de todas formas entiendo que la información es importante y repito que al final es minimizar las virtudes del rival y agrandar las nuestras pero por encima de esas cosas nos vamos a fijar en nosotros, claro que sí.